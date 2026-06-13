◇プロ野球セ･パ交流戦 西武3ー0巨人（6月12日、ベルーナドーム）

ドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手が12奪三振と素晴らしい投球を見せた巨人でしたが、打線が郄橋光成投手らの前に沈黙。わずか安打で還付負けを喫しました。

橋上秀樹監督代行は「（竹丸は）2試合続けて援護なく、という感じで申し訳ない気持ちでいっぱいです。チーム打率も非常に高い西武打線を相手に堂々たる投球でしたので、だからこそ、前回もそうでしたけど、もう少し援護してね、できれば勝たせてあげたいと思いますね」と試合後、振り返りました。

打線が振るわなかったことについて再び、竹丸投手に「申し訳なかった」と繰り返した橋上監督代行。「むこうも防御率1点台の投手ですから。なかなかチャンスらしいチャンスも最初にあったくらいで、それ以降はなかなか糸口的なものも見つけられないような状態でした」としました。

6月は10日まで負けナシできていただけに、なんとかその勢いを取り戻したい巨人。「せっかく交流戦いい形で交流戦やってきましたので、最後締めの2試合ね、もうひと踏ん張りして、いい形で終われるように精いっぱい頑張りたいと思います」と橋上監督代行は締めくくりました。