特番みたい！ 小室哲哉に所ジョージに木梨憲武 豪華すぎる飲み会に反響
お笑いタレントのヒロミが11日、自身のInstagramを更新し、とんねるずの木梨憲武、タレント・シンガーソングライターの所ジョージ、そしてアーティストの小室哲哉が映る飲み会ショットを公開。突然の大物だらけのショットがファンを驚かせた。
【写真】所さんバースデーを豪華芸能人が祝福！
ヒロミは「のりちゃん所さん大島さん なんとTKもーーー！」と、4ショットを公開。木梨と言えば、つい先月に所の71歳の誕生日会を開いた事で知られるが、さらにそこに小室ファミリーで平成のJ POPを彩った小室哲哉も姿を見せている。
コメント欄にはめちゃくちゃ凄いメンバーですね」「すごーい 豪華メンバー」といった声が殺到。「おじさま達の楽しそうな雰囲気は幸せ満開で何よりです」「年齢を重ねてからのお友達って良いですね」と、仲の良さを羨む声も寄せられている。
引用：「ヒロミ」Instagram（@hiromi515_official）
【写真】所さんバースデーを豪華芸能人が祝福！
ヒロミは「のりちゃん所さん大島さん なんとTKもーーー！」と、4ショットを公開。木梨と言えば、つい先月に所の71歳の誕生日会を開いた事で知られるが、さらにそこに小室ファミリーで平成のJ POPを彩った小室哲哉も姿を見せている。
コメント欄にはめちゃくちゃ凄いメンバーですね」「すごーい 豪華メンバー」といった声が殺到。「おじさま達の楽しそうな雰囲気は幸せ満開で何よりです」「年齢を重ねてからのお友達って良いですね」と、仲の良さを羨む声も寄せられている。
引用：「ヒロミ」Instagram（@hiromi515_official）