171cm実業家兼モデルの才女、水着で週末を満喫する姿にファン惚れ惚れ
モデル、タレントで実業家としての顔も持つマギーが7日、自身のInstagramを更新し、週末を自然豊かなリゾートで過ごしたことを報告。ファンから反響が寄せられている。
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
マギーが「Best way to spend the weekend 」「自然の中へ、クイックチャージ！」とつづり、自然の中で週末を過ごすショットの数々を公開。水辺に浮かぶエアクッションにうつ伏せに寝そべりながら本を読み耽る姿に始まり、背中が大胆に開いたワンピース姿で自然と戯れる姿や、浜辺で風に吹かれながら気持ちよさそうに佇んでいる姿も。
夕日や青空など、自然を満喫したことがうかがえる写真の数々に、コメント欄には「綺麗〜こういう時間素敵すぎる」「Maggyさん 綺麗だぁ〜」「可愛くてスタイル最高」「神スタイル」「ビキニショット、超絶カワイイ」といった反響が寄せられている。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
マギーが「Best way to spend the weekend 」「自然の中へ、クイックチャージ！」とつづり、自然の中で週末を過ごすショットの数々を公開。水辺に浮かぶエアクッションにうつ伏せに寝そべりながら本を読み耽る姿に始まり、背中が大胆に開いたワンピース姿で自然と戯れる姿や、浜辺で風に吹かれながら気持ちよさそうに佇んでいる姿も。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）