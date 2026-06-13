不仲な夫と別れてスッキリ！ でも「もっとしておけばよかった」離婚で“たった一つ”のリアルな後悔

不仲な夫とようやく別れた知人。気持ちもすっきり、晴れ晴れした日々を送り始めましたが、“たった一つだけ”後悔していることがあるそうです。筆者の知人から聞いたお話を紹介します。

ケンカばかりの夫婦仲

私は40代の主婦です。

結婚13年目を迎える夫とは、ここ数年ケンカの絶えない日々を送っていました。

原因は家事負担や金銭面でのことがほとんどで、私自身ケンカばかりの日々に疲れ果てていました。





しかし、ある日8歳の息子が「もうパパとママのケンカを見るのは嫌だ」とこぼしたことで、ついに気持ちが固まりました。

夫と離婚することにしたのです。

貯金がない、正社員の職もない

とはいえまとまった貯金もなく、仕事は数時間のパート勤務。



正直、すぐに出ていける状態ではありませんでした。

それでも引っ越し先のアパートを探したり、正社員の働き口を探したりと、できることに取り掛かり始めた私。



しかし、そんな中些細なことで夫と激しい言い争いになってしまいました。

心が限界を迎えた私は、追い詰められたのでしょう。



何の準備が整っていないにも関わらず、その日のうちに息子を連れて家を出てしまったのです。

離婚してすっきり！ しかし後悔していること

ひとまず実家には行ったものの、検討中だったアパートを即契約して引っ越しました。



離婚自体もそこまで揉めずに成立。

不仲だった夫と別れたことで気分もすっきりとし、私はすぐに前向きな気持ちを取り戻しました。



ですが、“たった一つだけ”後悔していることがあります。