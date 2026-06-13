敵地ホワイトソックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦でスタメンを外れた。前日のパイレーツ戦で13号本塁打を放っていたが、7回に左膝の炎症のため代打を送られ途中交代していた。スタメンが発表され、DHにはサンティアゴ・エスピナル内野手が入る。

大谷は前日の試合で13号ソロを放つなど、4打席全て出塁。しかし7回の打席では代打エスピナルが送られた。試合後、米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」では取材を受けるロバーツ監督の言葉が伝えられ、「ハムストリング辺りに少し違和感があるとのことだった。無理をさせず、賢く対応したかった。明日の試合には出場できると思っているが、今夜は移動もあるため、明日の様子を見て判断する」と軽傷を強調していた。

交代はあくまで予防的な措置で、状態を見てこの日の出場を判断する見通しだったが、1番には左翼手のコール、8番にエスピナルが入った。大谷はここまで打者としては打率.305、13本塁打、40打点をマーク。投手としても規定投球回にわずかに届いていないものの、11先発で6勝2敗、防御率1.06と好成績を残していた。

スタメン外も予想できた状況だったが、X上のファンは「大谷やっぱ休みか」「まぁ大事とった方がいいよな」「ILはないよな」「しっかり休んで下さい」「予防的なお休みと信じてるぞロバーツ監督」「やっぱり今日は大谷さんスタメン外れるんやな」「詳細が気になって仕方ない」などと反応していた。ドジャースは佐々木朗希投手が先発登板する。



（THE ANSWER編集部）