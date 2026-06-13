女優の松田美由紀（６４）が、亡くなった中村玉緒さんについて思い出を投稿した。

「中村玉緒さんが、お亡くなりになったと知りました」と題して１３日までに自身のインスタグラムを更新。「勝新太郎さんとは、生前とてもよくして頂き、優作が亡くなった後も法事で『自分の為だけに使いなさい。』と大金を突然頂き、家族を助けて頂いたり、フランスの画家バルティスさんが東京にいらした時も、『優作の代わりに連れて行ってやるな』とお会いさせてくださったり、夢の様な事を経験させて頂きました」（原文ママ）と、玉緒さんの夫・勝新太郎さんについてつづる。

「玉緒さんとはお会いした事は無かったですが、お手紙を書かせて頂きましたら、優しいお言葉を頂きました」と生前の親交を明かし「玉緒さんが亡くなって、なんだか、私の中で一つの歴史が終わったみたいで、とても寂しいです」と悲しみをつづった。

「私の人生で、多分歴史に残る本当に楽しかった時間を頂いたので、とてもとても感謝しています。毎日の日常に、そんなにびっくりするような事はないけど、勝さんは本当に幸せを配る方でした。だからこその玉緒さんが強く支えられていたんだと思います」と玉緒さん夫婦について想像。「玉緒さん。優作と勝さんによろしくお伝えくださいね。心がらご冥福をお祈りします」と締めくくった。

玉緒さんは肺炎のため９日に亡くなった。８６歳だった。この日、所属事務所の長良プロダクションが公表した。