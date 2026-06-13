年齢を重ねるにつれて水分も張りも失っていく私たちの身体。鏡を見るたび「どこもかしこもシワシワ…⋯」とため息をつきつつも、阿川佐和子さんは「抗わず、平等に老いていくのが健全」と笑顔で受け入れる。

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40歳にさしかかったあたりから直面してきたリアルな老いのショックを、最新刊『年とる力』（文春新書）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



阿川佐和子さん ©文藝春秋

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「乱視は目のシワ」

「乱視は目のシワ」とおっしゃったのは、解剖学者の養老孟司さんです。50代の始め頃、養老さんにお会いしたとき、

「最近、視力が落ちて。どうやら老眼になったようで。最初は近くのものがぼやけていたんですが、だんだん遠くのものも焦点が合わなくなって」

と吐露したところ、

「それは角膜が老化したんでしょう。乱視は目のシワですから」

ボソッと言われて、それこそ目からウロコが落ちました。

そうか、目にもシワが寄るのか……。

シワというものは、身体の表面に現れるものとばかり思っていましたが、どうやら身体の内部もシワシワになるらしいことを初めて思い知りました。

でも考えてみれば当然のこと。歳を重ねるに従って、身体は水分も張りも失っていき、全体的に縮んでいくのですから。骨と骨の間の軟骨がすり減るだけではなく、内臓も筋肉も少しずつ縮んでいけば、同様にそれらを守るために必死で突っ張っていたさまざまな膜に余りが出て、そこがシワとなって現れるのでしょう。

まあ、これは私が勝手に想像した身体内部の老化図であり、専門家に確認したわけではないので鵜呑みにはしないでいただきたいですが、なんとなくそんな光景が浮かんできます。

まるでしょぼくれた風船

ほら、風船だって膨らませたばかりの段階ではパッツパッツに張り詰めていて弾力もあるけれど、時間が経つにつれ、表面がシワシワになっていく。そうか、身体の老化とは、しょぼくれた風船状態になることなのかと、妙に納得してしまいました。

納得したからといって、気が晴れたわけではありません。鏡に自分の顔を映すたび、しょぼくれた風船のことを思い出して情けない気持になる。でもまあ、諦めるしかありませんよね。

アンチエイジングにお金と労力をかけて老化に抗うつもりはないし（と言いながら、たまに高い美容液を買うことはありますけど）、この年齢で肌だけパッツパッツになったところで、首や手の甲のシワシワは隠しようがない。

人間、バランスです。身体がジワジワと老いていくのなら、どこもかしこも平等にジワジワシワシワになるのが健全なる老化ということなのでしょう。

最初のショックは40歳になる前

目のシワ以外にも、「嘘でしょ！」という小さな老化を発見し、しばし落ち込むことを、ここ30年ほど段階的に繰り返してきたように思います。

最初のショックは40歳になる前だったかもしれません。眉毛と鼻毛に白髪を1本、見つけたときでした。まもなくアチラにもコチラにも白い毛が1本、2本。

「あら、こんなところにも？」と言葉にしにくい場所にも発見し、驚きました。

続いてギョッとしたのは、唇の上に縦のシワを見つけたときでした。たまたま東海林さだおさんと対談をして、「老い」の話題になったとき、

「私、こんなところに縦のシワができちゃって」

唇の上を指さしてそう告白したところ、「気にすることはないよ」とおっしゃってくださるかと思いきや、

「それは、今のうちになんとかしなさい」

淡々とした口調で言われ、自分で思っていた以上に深刻な現象だと気づいたのです。

〈「シャンプーする度に何十本も毛が抜け落ちる」体調が悪いわけでも、ストレスでもない⋯阿川佐和子さんが驚いた【恐怖の抜け毛事件】〉へ続く

（阿川 佐和子）