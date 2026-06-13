2025年6月14日、「僕の前立腺がんレポート」を連載中に亡くなった長田昭二さん。まもなく一周忌となる。今回は、長田さんのがんが「レアケース」であることが判明した第4回から一部を紹介します。

【画像】主治医の小路医師

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あれもこれも「がんが原因」と疑ってしまう

春ごろから左肩に鈍痛を感じていた。痛みの程度は日によって異なるのだが、つねに左肩から上腕部にかけて重くどんよりとした痛みがあり、ひどい日は首や耳の周囲あたりまで痛みが拡がったり、手の先がビリビリと痺れることもある。



長田氏 ©文藝春秋

一時は左手を高く挙げることが困難な時期もあった。洗濯物を物干しハンガーにぶら下げることが難しくなり、右手で物干しハンガーを一旦外し、ベッドの上で洗濯物を洗濯バサミに取り付け、完成した物干しハンガーを右手で物干し竿にぶら下げる――という窮余の策を編み出したりもした。

五十肩だといいな……と思ってもみたが、五十肩は数年前に経験している。別件の取材のついでに整形外科医に何気なく訊いたところ、五十肩が再発する割合は低いという。そもそもかつて五十肩になったときに経験した痛みといまの痛みは、明らかにタイプが異なる。となると、がんが左肩周囲のどこかに転移して、それが神経を圧迫している、と考えるのが妥当なような気もする。がん患者というものは、何事も「悪いほう」へと考えが巡るものなのだ。

ちょっと頭が痛いと「がんが脳に転移したんじゃないか」と考える。

ちょっと咳き込むと「肺に転移したがんが大きくなっているんじゃないか」と考える。

ちょっと落語がウケずに落ち込むと、「がんのせいでうつ病になったんじゃないか」と考える。

とはいえ、肩の痛みはがんとの関連性を否定できないのも事実だ。はっきりさせるために、同院の整形外科でMRIによる撮影をしてもらった。結果は次回9月6日の外来で聞くことになっている。それまでは「ロキソニンテープ」を貼って凌ぐつもりだ。

遺伝子検査の結果が出た

先月受けた、血液による遺伝子パネル検査の結果も出ていた。

いくつかの遺伝子の変化が明らかになったが、その中で僕は、「PTEN（ピーテン）」という遺伝子が欠損していることが分かった。

「PTENとは“がん抑制遺伝子”と呼ばれる遺伝子です。細胞は様々なシグナルを細胞内で伝達しながら、自分自身（細胞自身）の生死を制御しています。ところがPTEN遺伝子が欠損すると、がん細胞が自ら死んでいく“細胞死（アポトーシス）”を阻害する働きを持つ“AKTシグナル伝達経路”が活性化するため、がんにとって増殖しやすい環境が出来上がってしまうのです」（同大医学部腎臓泌尿器科・小路直准教授。以下同）

これまでいくつかの薬を使ったが思うような効果が得られなかったことも、これによって説明がつく。

しかし、僕のようなPTEN遺伝子欠損の前立腺がん患者を対象とした治験が進行中であることも分かった。

普通であれば、ドセタキセルという抗がん剤を使った化学療法が標準療法とされるのだが、これにカピバセルチブという抗がん剤を併用することで治療効果を高めることを証明する治験が行われているというのだ。

「カピバセルチブには、AKTシグナル伝達経路を阻害することで、がん細胞をアポトーシスへと誘導する作用があります。やってみる価値はあると思います」

と語る小路医師は、前立腺がん患者でのPTEN遺伝子欠損は全体の3割程度とされるものの、実際には見つかる確率は低く、肌感覚としては「かなりレアなケース」と言う。

※長田昭二氏の本記事全文（6000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています。全文では、下記の内容についても触れられています。

・三十数年ぶりに挑戦した屋形船での落語

・急上昇した腫瘍マーカー

・「治験」を受けるか否かに悩む

（長田 昭二／文藝春秋 電子版オリジナル）