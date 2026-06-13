衆参両院は6月10日、皇族数の確保に向けて「女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持」と「旧宮家の男系男子を養子に迎える」の2案を了とする「立法府の総意」を取りまとめた。政府は皇室典範の改正案を閣議決定して、今国会での成立を目指すという。

【画像】国民からの人気も高い愛子さまの今後は…

これまで皇族数の減少をめぐる議論では、何が語られてきたのか。「文藝春秋」7月号に掲載された「深層レポート 天皇が漏らされた“ご懸念”」から一部を紹介する。

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皇室典範議論の「今更感」

「今になって急に議論が進んでいるようですが、率直に申し上げて『何を今更』という気持ちです。皇族数が減り、皇室が先細っていくことへの懸念は、今に始まったことではありません。悠仁親王殿下を支える皇族数を増やすために制度を変えるなら、親王殿下がお生まれになった時に変えられたのではありませんか」



天皇のご意向は Ⓒ時事通信社

ある皇族は、周囲にこう戸惑いを漏らしておられるという。現在大詰めを迎えている、皇室典範改正をめぐる与野党協議のことだ。

話し合われているのは、現在16方（うち男性皇族は5方）となった皇族数の減少を食い止めるための方策だ。皇位継承順位第2位で、次世代の天皇である秋篠宮家の長男、悠仁さま（19）は、皇室最年少。即位なさる頃には、お支えする皇族数が激減していることが懸念される。さらに、悠仁さまのお子さまとして男子が生まれなければ、次の世代の皇位継承者が不在となる事態も想定されるのだ。

皇室典範改正が検討されているのは、そんな事態を避けるためだ。具体的には、（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と、（2）旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の2案について協議が進む。保守派を自任する高市早苗首相は、7月17日までの今国会での皇室典範改正に意欲を示してきた。

皇族数確保の議論という建前を保ちつつも、この2案の源流にあるのは、「女系天皇に道を開くか、男系継承を堅持するのか」という、皇位継承をめぐるきわめて重い二者択一だ。女性皇族が結婚後も皇室に残れるようにした場合、将来的にはその子ども（女系）に皇位継承権を与えるか否かの議論に発展する余地がある。一方、旧皇族の男系男子が皇室に復帰し、その子ども（男子）に皇位継承権が与えられれば、皇位の男系継承は維持されることになる。

女系容認か、男系堅持か。この議論をめぐっては、平成の時代から天皇家と保守派との間で、長きにわたる攻防があった。そして現在、皇室の思いとはかけ離れた形で決着の時を迎えようとしている。

“一蹴”された旧皇族復帰案

このままでは皇統の危機に陥る――。その事実が政府に突き付けられたのは、2016年、上皇の「退位のご意向」が契機だった。

上皇が退位すれば、天皇家は一世代若返る。だが、その次の世代には、男子は悠仁さましかおられない。その事実は、なかなか重い腰を上げなかった政府をようやく動かした。17年、生前退位を可能にする皇室典範特例法が成立。この特例法の附帯決議に、政府が「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について」検討することが盛り込まれた。

安定的な皇位継承。これは、上皇が最も呻吟なさってきた課題だ。上皇の相談相手を務める人物は、本誌記者にこう語ったことがある。

「悠仁さまはもちろん天皇になられるが、“愛子天皇”の制度上の可能性をなんらかの形で残しておかなければ、今後の皇室の存続は難しいのではないか」

そして、こんな懸念も口にした。

「旧皇族の復帰を実現してしまったら、象徴天皇制はなくなってしまう」

旧皇族の復帰は、養子案という形で、まさに現在議論されている検討課題の一つだ。なぜ上皇周辺は否定的だったのか。

旧皇族とは、戦後まもない1947年に皇籍を離脱した11宮家に連なる人々のことだ。そのうちの賀陽（かや）家、久邇（くに）家、東久邇家、竹田家の4家に、30代以下の未婚の男系男子が少なくとも11名いるとされ、彼らが皇籍復帰の候補とみられている。現行の皇室典範では皇族が養子をとることは認められていないが、典範改正で旧皇族の男子が宮家の養子に入り、その養子の子が男子であれば、その子も「男系男子」となる。その男子に皇位継承権を認めれば、男系での皇統の維持が可能になる。そのため、男系維持派の保守派の言論人らはこれまで、旧皇族の養子案を強く主張してきた。

一方、平成時代に上皇が築いてこられた象徴天皇像は、“生身の人間”である天皇が、国民に寄り添い、祈り、常に国民と共にある自覚を持ち続けることで、国民からの理解を得て成り立ってきた。その点、旧皇族の人々が、「皇統に連なる男系男子」という理由だけで皇室に復帰したとき、果たして国民の敬愛を受けることができるのか。上皇の相談相手の口調には、そんな懸念が滲んでいた。

※本記事の全文（8500字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（本誌編集部「深層レポート 天皇が漏らされた“ご懸念”」）。全文では、以下の内容も読むことができます。

・最初から養子案採用を模索

・彬子さまと佳子さまの「意向の違い」

・旧皇族の男系男子との結婚話

（本誌編集部／文藝春秋 2026年7月号）