〈「バキ童、彼女できました＆卒業しました」春とヒコーキ・ぐんぴぃ（36）が明かす、“衝撃動画”の舞台裏「自分で“オワコン”にしようと思っていた」〉から続く

登録者数200万人を超えるYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル」で大ブレイクを果たした、お笑い芸人のぐんぴぃさん。

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ビジネス系YouTubeに引っ張りだこの起業家・坂井風太さんとタッグを組んだ著書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』でも紹介されている通り、実はぐんぴぃさんにはブックオフの店長として活躍していたという意外なキャリアがありました。

現在のYouTubeチャンネル運営にも活かされているマネジメント術や、強烈な上司から授かった言葉、そして日本1位を叩き出したという独自の経営戦略について振り返っていただきました。（全2回の2回目／1回目から読む）



ぐんぴぃさん ©佐藤亘／文藝春秋

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ブックオフ店長時代は“肩肘界隈”だった

――『理不尽仕事論』にもエピソードが登場しますが、元々ぐんぴぃさんは芸人さんになる前、ブックオフで会社員として働かれていて、店長も経験されていたんですよね。

ぐんぴぃ そうですね、店長としてお店を任されていたので、初めて数字と対面して「利益を上げるにはどうしたらいいか」と考えていましたね。もっとスタッフさんに働いてもらわなきゃいけないなと思う一方で、ただ「働いて」って言うだけでは嫌だろうから、楽しく働いてもらうためにはどうしたらいいか考えました。

――例えばどんな工夫をされていたんですか？

ぐんぴぃ 児童書が好きなスタッフさんには「あなたに児童書のコーナーを全部任せますので、自由に良いコーナーにしてください。それで売上が上がればお互いWin-Winじゃないですか？」なんて話したらすごく頑張ってくれて。そんなふうに人の適性を考えるというマネジメント的なことも面白かったですね。

――自分が結果を出すだけでなく、人を育てる、マネジメントするということにも面白さを感じられていたんですね。だからこそ人材育成のプロである坂井風太さんと息が合っていたのかもしれません。

ぐんぴぃ 育てると言うとおこがましいですけど、人と働くのが楽しかったのかもしれない。ただ、僕は店長になるまでは人に対して一度も怒ったことがなかったんですけど、「叱らなきゃダメだよ」なんて上から言われて、叱れるようになっちゃいましたね。結構ピリッとしていた怖い店長時代もありました。今思えば“肩肘界隈（ぐんぴぃの造語で「肩肘張って生きているビジネスパーソン」の意）”でしたね（笑）。

尊敬している上司が「頑張らなくてもいい」

――YouTubeチャンネルの運営でも、実はピリッとする瞬間があるという話を以前されていましたよね。

ぐんぴぃ YouTubeもそうですし、お笑いの単独ライブなどでもそういう瞬間がありますね。やるべきことが期日までにできていなかったスタッフに対して「どうしてできてないんだ？ じゃあ僕がやります。もういいです」みたいな感じで。そういう時には肩肘界隈の感じが出ちゃうかもしれないなぁ。

――ぐんぴぃさんがもし会社員をずっと続けていたら、どんなビジネスパーソンになっていたと思いますか？

ぐんぴぃ うわぁ、どうなってたんだろうな（笑）。でも、ブックオフ時代の上司には「頑張らなくてもいい」ってずっと言われていたんですよね。ゴリラみたいな、ドンキーコングみたいな人でちょっと怖い人だったんですけど。

――「頑張らなくてもいい」とはどういう意味だったのでしょう？

ぐんぴぃ ブックオフで働いているのに「俺は本を一冊も読んだことがねえし、どの本が売れるとか売りたいとか一切ねえんだよ。俺には本棚に札束が詰まってるように見えてんだよ」とか言っている人だったのですが、僕が仕事のことで相談したら、「頑張らなくていい。頑張って結果を出すのは当たり前なんだから、頑張らずに結果を出すんだ」と。「頑張らなくてもうまく回るように考えろよ」「当たり前を見直せ」ということだと思うんですけど、その言葉には影響されましたね。その人のことは未だに尊敬しています。

――ガムシャラにやるだけが正解ではない、効率良く働けということですね。

ぐんぴぃ ガムシャラにやるところはちゃんと見極めて、「頑張ったから結果が出た」ではない方法を探そうと思っていました。戦略といえば戦略ですよね。

エッチな漫画はレジ横に置けばいい

――戦略といえば、ぐんぴぃさんはブックオフ時代に独自の“戦略”を実行されていましたよね。

ぐんぴぃ お恥ずかしい（笑）。エッチな漫画をどうしてもお店に置きたかったのですが、「置く場所ないよ」と言われたので、「じゃあレジ横に置けばいいじゃないですか」と返して置いたんです。社内では「大暴挙だ！」と反発もあったんですけど、「エッチな本あるの？」とそれを目的にお店に来るお客さんが増えたんです。

この時もさっきの上司が「おもれぇ」「レジ横とか確かにありだな」みたいな感じでやらせてくれたんですよね。普通はありえないことだと思うんですけど、自由にやらせてくれたおかげで、結果的に売上伸び率が日本1位になったんです。

――「エッチな漫画をレジ横に置く」という戦略はどうやって思いついたのですか？ うまくいくだろうという“勝ち筋”が見えていたんでしょうか。

ぐんぴぃ それに関しては情熱なんですよね。「エッチな本を置きたいんだ！」「僕は読みたいんだ！」という。エロ漫画ファンでしたから、自分みたいな人もきっといるだろうというお客さん目線もありました。

後々考えると、当時はオリンピックを前にしてコンビニからエッチな漫画がだんだん減り、新刊書店からもなくなっていた時期だったんです。僕が働いていたエリアでも「お店にエッチな本を置かないようにしましょう」という方針になっていたのですが、なぜか僕の店だけ突然置き始めたので（笑）、話題を呼んだという経緯があってハマったんです。狙った部分もあったし、「どうしてエッチな漫画をなくさなきゃいけないんだ！」っていう反骨精神や「誰もやってないなら、やってみてもいいだろう」という気持ちもありました。

――その「誰もやっていないことをやる」という情熱は、今のぐんぴぃさんの活動にも引き継がれている気がしますね。

ぐんぴぃ そうだと思いますね。見たことないものを見せるのが面白さの条件の一つだと思っているので。例えば「バキ童チャンネル」のように、いわゆる“ネットミームの人”が前に出てくるのって、多分僕が最初じゃないかと思うんです。ネットでちょっとバズったのを利用してYouTubeを始めるなんて、最初は「痛いな」と思って全然やりたくなかったんです。でも、「そんな人っていないよね、いないならやってみるか」とも考えたんですよね。

――ファンの中には、ぐんぴぃさんの「レジ横にエッチな本を置く」みたいな驚くようなアイデアを楽しみにしている人もきっと多いと思います。

ぐんぴぃ YouTubeチャンネルがみんなに見てもらえるようになったので、いろいろと試せるようになったのかもしれないですね。YouTubeって予算があるわけじゃないので、一番小さな形でやるんですけど、だからこそやろうと思えばわりと何でもできるという可能性があるんです。

（ぐんぴぃ）