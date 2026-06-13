「打てる右打者」の“枯渇”で価値高騰 鈴木誠也のトレード論が活発化する背景を米記者が指摘「今の球界で質の高い右打者はいない。本当に深刻だ」
契約最終年を迎えている鈴木は、トレードを巡る話が話題となっている(C)Getty Images
エポックメーキングなニュースが飛び交ったのは、現地時間6月10日のことだった。スポーツ総合サイト『The Athletic』など複数の米メディアが、カブスの鈴木誠也が今夏にトレードされるというニュースを一斉に報じた。
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現在31歳の鈴木は、今季が5年8500万ドル（約130億円）契約の最終年。現地時間6月11日時点で35勝34敗と波の激しいチーム事情もあり、カブスが夏のトレード市場で「売り手」に回れば、放出される可能性があるという。
昨季に32本塁打、103打点、OPS.804をマークした鈴木は、今季も55試合に出場して10本塁打、26打点、OPS.753とまずまずの数字を維持。日本の右打者でMLB年間最多本塁打記録を生んだポテンシャルは、確かな評価を得ている。
実際に放出の動きが加速すれば、球界内でも“垂涎の的”となるという。『The Athletic』の事情通であるケン・ローゼンタール記者は、米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』において「右打者であるセイヤ・スズキは特別な価値がある」と断言。長打力を秘めた右の大砲が枯渇傾向にある昨今の野球界における“潮流”が、争奪戦に拍車をかけると推察した。
「基本的に、今の野球界で質の高い右打者を見つけることは簡単にはできない。これは本当に深刻な問題だ。いまメジャーリーグ全体の右打者のOPSは.696。これは1992年以来となる低水準だ。そうした状況を加味してもスズキには価値がある。彼のような右打者を渇望している球団は必ずある」
また、ローゼンタール記者は、直近1か月で8勝20敗と大きく負け越しているカブスの状況について「チーム全体が崩壊してしまっている。落ち込み方は信じられないほどだ」と指摘。その上で「どこかの時点で難しい決断を迫られることになるだろう。スズキはそのうちの1人になり得る」と、球団首脳陣が“ファイヤーセール”に踏み切った際に放出される可能性が高いと分析した。
「確かにスズキとカブスの契約にはトレード拒否権も付帯している。しかし、それと同時に、FAイヤーの選手たちは、一般的にトレード拒否権の放棄を受け入れる傾向もある。なぜなら、シーズン途中にトレードされることでオフのクオリファイング・オファー（QO）が外れるからだ。それは選手側にとって非常に魅力的なことのはずだ」
オフに契約満了となる状況を考慮しても、鈴木はトレード市場において“魅力的な存在”に映るが、はたしてどうなるか。水面下で動いているはずの交渉の行方に注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]