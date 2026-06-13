「打てる右打者」の“枯渇”で価値高騰　鈴木誠也のトレード論が活発化する背景を米記者が指摘「今の球界で質の高い右打者はいない。本当に深刻だ」

契約最終年を迎えている鈴木は、トレードを巡る話が話題となっている(C)Getty Images

エポックメーキングなニュースが飛び交ったのは、現地時間6月10日のことだった。スポーツ総合サイト『The Athletic』など複数の米メディアが、カブスの鈴木誠也が今夏にトレードされるというニュースを一斉に報じた。

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現在31歳の鈴木は、今季が5年8500万ドル（約130億円）契約の最終年。現地時間6月11日時点で35勝34敗と波の激しいチーム事情もあり、カブスが夏のトレード市場で「売り手」に回れば、放出される可能性があるという。

昨季に32本塁打、103打点、OPS.804をマークした鈴木は、今季も55試合に出場して10本塁打、26打点、OPS.753とまずまずの数字を維持。日本の右打者でMLB年間最多本塁打記録を生んだポテンシャルは、確かな評価を得ている。

実際に放出の動きが加速すれば、球界内でも“垂涎の的”となるという。『The Athletic』の事情通であるケン・ローゼンタール記者は、米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』において「右打者であるセイヤ・スズキは特別な価値がある」と断言。長打力を秘めた右の大砲が枯渇傾向にある昨今の野球界における“潮流”が、争奪戦に拍車をかけると推察した。

「基本的に、今の野球界で質の高い右打者を見つけることは簡単にはできない。これは本当に深刻な問題だ。いまメジャーリーグ全体の右打者のOPSは.696。これは1992年以来となる低水準だ。そうした状況を加味してもスズキには価値がある。彼のような右打者を渇望している球団は必ずある」