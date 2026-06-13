◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム3-1中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

7回途中まで1失点と好投し3月31日以来となる今季2勝目を手にした細野晴希投手が、ヒーローインタビューで勝利の喜びを語りました。

細野投手は、3月31日のロッテ戦でノーヒットノーランを達成して以降、なかなか勝ちがつかず、直近では3連敗を喫し上がったこの日のマウンドでした。久々の勝利を手にし、心境を問われると「なかなか勝ちがついてなかったので、なんとかゼロで抑える気持ちで投げました」と勝利にかけた強い思いを言葉にしました。

この2勝目を手にするまでの間、好投しながらも白星がつかなかったこともあれば、早い回で失点を重ねて降板した日もあった細野投手。「結構、落ち込んでいた時期もあったので、ノーヒットノーランをしたときよりも、うれしいかもしれないです」と久しぶりの勝利に喜びを語ります。そしてこの日は何度も得点圏にランナーを背負う場面がありましたが、「ピンチになったらスーパーサイヤ人になろうと思って投げていたので結果が出てよかったです」と気合いの投球でマウンドに上がっていたことを明かしました。