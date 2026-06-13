◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）

雨が激しくたたきつけたマウンドで楽天・岸孝之投手（４１）が白星を刻んだ。７回５安打４四球、１失点の好投で今季初勝利。３回１死一、二塁で、降雨のため約４０分中断した難しい一戦となったが、揺らがない。最速１４３キロの直球にカーブやチェンジアップを交えて、広島打線を料理。今季最多の１０９球を投げ切った。９回は藤平が２死満塁としながらも抑え、史上１４人目の２０年連続勝利。「ホッとしました。雨の中断で逆に修正できたので、良かったです」。交流戦では歴代３位の２７勝目にもなった。

西武時代の０７年から１年も欠かすことなく勝ち星を積み重ね、通算１７１勝。これまで公言を避けていた「通算２００勝」という大目標を、昨季終了後からは口にするようになった。「この先、何年できるか分からない」。残された時間は無限ではない。だからこそ自らの心に火をつけるために言葉にした。

その背中を強烈にプッシュしたのがヤクルト・石川の存在。オフに食卓を囲んだ際、顔を合わせるたびに節目の大台到達へハッパをかけられた。「めちゃめちゃポジティブなんですよね、あの人。本当にすげえなって思う」。現役最年長４６歳左腕の規格外のエネルギーに触れ、自らの原動力へと変えている。

ベテランの力投が呼び込んだ終盤の逆転劇で、２連勝。「みんな気持ちが出ていた。（鈴木）大地をはじめ、『岸さんが頑張っているんだから』と言っていて、うれしかった。泣きそうになりました」。頼れる右腕が紡ぐ物語は、まだまだ終わる気配がない。（宮内 孝太）

記録メモ 岸（楽）が広島戦で今季初勝利を挙げ、史上１４人目の２０年連続勝利となった。プロ１年目（０７年）から２０年連続勝利は史上９人目。最長はともにプロ１年目から２４年連続勝利の石川（ヤ）。