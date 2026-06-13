暑い日の夕食に!｢冷製パスタソース｣で簡単に冷製パスタが作れます

これからどんどん暑くなってくるので、夕食にはさっぱり食べられる冷たい麺に注目が集まっています。そんなときにおすすめなのが、ヤマサ醤油から発売されている簡単に冷製パスタが作れる｢冷製パスタソース｣です。暑くくて食欲が落ちがちな夏に、パスタにかけるだけの簡単料理で、さっぱりとした冷製パスタが楽しめます。さっそく試してみたので紹介します。

かけるだけ冷製パスタソース

ヤマサ醤油から発売されている冷製パスタソースは、｢ヤマサ かけるだけ冷製パスタソース トマトバジル｣と｢ヤマサ かけるだけ冷製パスタソース たらこクリーム｣の2種類です。どちらも330㎖パックで、3人前が作れます。

おすすめの使い方は、パスタが茹でた後に流水で冷やし水気を切ります。その後、パスタソースと冷凍カット野菜を入れて混ぜると、下ごしらえの手間をかけずに冷製パスタが作れます。冷凍カット野菜をいれることで、ひんやり感もアップします。

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トマトバジル

｢ヤマサ かけるだけ冷製パスタソース トマトバジル｣は、2種類のトマトをベースに、爽やかなバジルとコク深いオイルを加えたソースです。

ズッキーニ･なすなど夏野菜をトッピングしてみました。甘みのなかに、さっぱり感もあるなので夏バテにもききそう!ちなみに、ごはんにかけてレンジで温めれば、トマトリゾットとしてもアレンジができるそうです。

たらこクリーム

｢ヤマサ かけるだけ冷製パスタソース たらこクリーム｣は、焼きたらこをベースに、昆布と魚介の旨味、豆乳とバターの風味を加えたソースです。まろやかでクリーミーな味わいが、本格的なおいしさに。

｢ヤマサ かけるだけ冷製パスタソース たらこクリーム｣におくら･きざみのりを加えてみました。さっぱりとした味わいが暑い日にも食べやすかったです。

いかがでしたか。夏野菜などいれる具材を変えると彩りも豊かになって、アレンジのレパートリーも増えます。時短料理にもなるので、ぜひ試してみてくださいね。

取材協力/ヤマサ醤油