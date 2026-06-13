◇交流戦 西武3―０巨人（2026年6月12日 ベルーナD）

西武・高橋光成投手（29）が12日、巨人戦に先発し7回1安打無失点、10奪三振の好投で両リーグトップタイの7勝目をマークした。初回に単打を許した後は二塁を踏ませない圧巻の投球。巨人戦は通算4試合目で初勝利を挙げた。チームはセ、パ首位対決に3―0で快勝し6連勝。交流戦首位に浮上し、優勝マジック3とした。

かつての特別な思いはもうない。でも、少年時代に大好きだった巨人に勝てた。大粒の汗を光らせ、高橋光は格別な勝利の味をかみしめていた。

「小さい頃からファンクラブにも入ってましたし、勝てたというのはうれしいっす、素直に」。18年ほど前の思いは胸の中にしまい込み、マウンドに立てばパ・リーグを代表する右腕がそこにいた。

初回こそ死球と安打で2死一、三塁のピンチを招いたが、5番・大城を146キロフォークで空振り三振。2回以降は150キロ超の直球を軸にフォーク、スイーパー、カットボールを織り交ぜて巨人打線に付け入る隙を与えない。特に有効だったスイーパー。右打者に多投することで「その傾向が出れば、また違った攻め方もできるので。いいループ（循環）に入っている」と手応えを口にした。

プロ入り後、過去3戦3敗だった巨人を相手に、7回を1安打無失点。毎回の10奪三振には「（三振は）前に飛ばなければ、事は起こらない。（2桁奪三振は）今季2度目なのでうれしい」と喜んだ。これで今季10試合は全てクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）で、西口監督も「試合をつくって、よく投げてくれた」と称賛した。

ファンクラブに入っていた小学校高学年のころ、巨人はちょうど3連覇。「地上波で巨人（の試合）しか流れていなかったので。今でも東京ドームに行くとドキッとする」という右腕は「（巨人の3連覇は）見ていましたね」と笑った。そんな巨人を倒し、チームに今季3度目の6連勝を呼ぶと同時に価値ある1勝をもたらした。

ソフトバンクが敗れたため交流戦首位に浮上。パ球団で唯一、交流戦優勝がない西武の前に、高橋光の右腕が初Vへの道を大きく切り開いた。（秋村 誠人）