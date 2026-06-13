◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム3-1中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

5回に勝ち越しの3塁打を放った水野達稀選手が、ヒーローインタビューで喜びを語りました。

水野選手は1-1と同点の5回、1アウト2塁で中日の先発・柳裕也投手からレフトへの勝ち越しの3塁打を放ちます。その打席での心境を聞かれると「エンドラン、空振りしちゃったので、そこは(盗塁してくれた)田宮に感謝しながら、得点圏になったので切り替えて打席に立ちました」と述べ、「しっかり芯でとらえることが出来たので、越えるだろうなと思って走りました」と手応えを語りました。

そして2番起用が増えていることについて聞かれると「ジェッシー(水谷瞬選手)がやたら塁に出るので、昨日もバントはしたんですけど、バントはヒヤヒヤします」と答えて笑いを誘うと、新庄剛志監督としては初の8連勝に貢献。その活躍よりも「ピッチャーが最少失点に抑えてくれてるので、今日みたいな試合も勝ち切れると思いますし、バッターもなんとか少ないチャンスで一本出てるので、投打のかみ合った試合が出来てる結果かなと思います」とチーム全体の頑張りを称えました。