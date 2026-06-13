大気の状態が非常に不安定になっています。きのうは関東を中心に雷雨になり、ひょうが降ったところもありました。きょうはきのうほど広い範囲ではありませんが、関東から北で天気急変の可能性があります。

この時期の主役の梅雨前線は日本の南へと離れていますが、きょうは南西諸島付近を北上しそうです。このため、沖縄や奄美は梅雨空になるでしょう。一方、梅雨前線が離れている本州付近は梅雨の晴れ間が広がりますが、上空に寒気が流れ込んでいます。

このため、発雷確率を見てみると北関東から北海道にかけて確率が高く、北日本には75%以上のエリアが広がっています。確率が高いところほど突然の激しい雷雨や突風、ひょうのおそれがあります。雷雨は短時間になりますが、雷の音がするなど天気急変のサインがある場合は、頑丈な建物など安全な場所で過ごすようにしてください。

朝は広い範囲で晴れでスタートするでしょう。昼前に北日本で雨の降るところが出てきて、雨や雷雨のエリアが昼過ぎにかけて広がりそうです。土砂降りの雨になり、短時間で道路が冠水するような雨の降り方になるところがあるかもしれません。夕方になると、北日本の雷雨は落ち着いてきますが、関東は山沿いを中心に雨雲がわきそうです。山や川のレジャーは天気の急変、急な川の増水などにご注意ください。夜は、関東は山沿いだけでなく北部の平地でも天気が急変する可能性があります。ごく狭い範囲の短時間の雨でもひとたび降ると、アンダーパスなどの道路や地下街などが冠水するところがあるかもしれません。ご注意ください。

最高気温は、きのうと同じくらいのところが多く、関東から西で軽く25℃を超えて、東京は28℃まで上がるでしょう。松江と大阪、名古屋は約2週間ぶりに30℃以上の真夏日になりそうです。岡山は3日連続で真夏日になる予想です。熱中症にはご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路：15℃

青森 ：22℃ 盛岡：24℃

仙台 ：24℃ 新潟：27℃

長野 ：28℃ 金沢：26℃

名古屋：30℃ 東京：28℃

大阪 ：30℃ 岡山：30℃

広島 ：29℃ 松江：30℃

高知 ：28℃ 福岡：29℃

鹿児島：28℃ 那覇：25℃

あすも広い範囲で晴れますが、北日本では天気の急変するところがあるかもしれません。沖縄は梅雨前線が停滞して、来週中頃にかけて雨雲の通り道になるでしょう。来週後半は梅雨前線が本州付近まで北上して、雨の中心が本州へと移りそうです。沖縄では早ければ梅雨明けの発表があるかもしれませんが、本州付近では本格的に雨の降る日が増えてきそうです。雨対策はしっかりとしておきましょう。