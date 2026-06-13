ドル円、１６０円台で推移 合意への期待高まるも為替市場の反応限定的＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１６０円台での推移が続いた。米国とイランの紛争終結に向けた合意への期待が高まる中、原油相場がＷＴＩで一時８３ドル台まで急落。一部報道では早ければ１４日にもスイス・ジュネーブで覚書（ＭｏＵ）の署名式が行われる可能性があるとも伝わっている。



ただ、為替市場の反応は限定的で様子見の雰囲気を続けている。ドル円は一時１６０円を割り込む場面が見られたものの、１６０円を割り込むと押し目買い意欲も強く支えられている。「実際の合意成立は市場が考えるほど簡単ではく、来週はＦＯＭＣも控えていることから、しばらく方向感に欠ける展開が続く」との見方も出ていた。



来週は日銀決定会合も予定され、植田総裁は入院治療で欠席ではあるものの、追加利上げが有力視されている。ただ市場では、日銀が利上げを実施しても円キャリー取引が終了するとは見ていないようだ。投機筋も依然として大規模な円ショートを積み上げている。



政策金利が１．００％になったとしても、円を調達通貨として利用する魅力はほとんど損なわれないとの指摘が出ている。ＦＲＢの３．７５％と比較しても金利差は依然として大きく、他の新興国と比べれば歴然で、３月のようにボラティリティが再び急上昇しない限り、円キャリー取引は引き続き強く支えられるという。



ユーロドルも１．１５ドル台での推移を継続しており、次のアクション待ちの状況。一方、ユーロ円も方向感なく１８５円台半ばでの上下動に終始した。



前日のＥＣＢ理事会での利上げ決定を受けて、大手金融や資産運用会社の間で、将来の利下げ転換を見越した投資行動が広がっているとの指摘が出ている。現在の市場は利上げ回数を過大評価しており、逆に引き締めによる景気下押しリスクを過小評価していると述べている。



第１四半期のユーロ圏ＧＤＰがマイナス成長に陥るなど景気の減速感が強まる中、利上げ後の景気悪化で政策転換を余儀なくされた過去の局面との類似性も意識されるという。ＥＣＢ理事は当面タカ派姿勢を維持するが、そう遠くない将来のハト派姿勢への転換は避けられないと見ているようだ。



一方、ポンドドルも方向感なく１．３４ドルを挟んで上下動している。ポンド円も２１４円台後半で上下動に終始した。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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