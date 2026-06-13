◇交流戦 日本ハム3―1中日（2026年6月12日 エスコンF）

苦しんだ分だけ、喜びは大きかった。先発した日本ハム・細野が6回2/3を6安打1失点（自責点0）、11奪三振で待望の今季2勝目をマーク。22年からの新庄政権初の8連勝に導き「落ち込んでいた時期もあったので、ノーヒットノーランを達成した時よりもうれしい」と破顔一笑だ。

150キロ超の直球を主体に、3回まで2安打無失点。圧巻は4回だ。先頭の村松に右中間二塁打を許すも、阿部、サノー、細川と3者連続三振で封じた。「ピンチになったら、スーパーサイヤ人になろうと思って投げていた」。7回2死二塁として降板も、ベンチ前では新庄監督から笑顔で出迎えられた。

今季初登板だった3月31日のロッテ戦でノーヒットノーランを達成も、以降は6試合勝利なし。5月23日のソフトバンク戦では今季最短3回4失点KOで、ローテーションを外れた。約3週間の調整期間で金子投手コーディネーターからは「負けて一喜一憂するのではなく、自分のことをしっかりやっていれば大丈夫」と声をかけられて、心が軽くなった。

「もう一回、自分のやるべきことをやるという気持ちに切り替えられた」。チーム事情で一度出場登録を外れるが、長いトンネルを抜けた先に、日本一に輝いた16年以来、10年ぶりの8連勝が待っていた。 （清藤 駿太）