白井球審にたしなめられ……

本塁打数や安打数で首位を争う絶好調の阪神・森下翔太（25）が6月6日、甲子園球場で行われた楽天戦で球審に暴言を吐いたとして、プロ4年目にして初の退場宣告を受けた。

【実際の写真】真鍋球審に“暴言”を… 森下翔太の「問題のシーン」

森下といえば、5月30日のロッテ戦でも、味方選手の得点後にグラウンドに向けて雄叫びを上げた行為が“対戦相手に失礼”“メジャーなら報復される”などと批判を浴び、翌々日、SNS上で謝罪を余儀なくされていた。

「彼は、感情をあらわにする熱血漢ですからね」

と苦笑するスポーツ紙記者によると、かねて審判団から“要注意人物”としてマークされていたという。

森下翔太

「昨年9月、ストライクの判定に森下が左手を振るようなしぐさを見せ、白井一行球審（48）と一触即発に。その際、白井球審から『何度目だ！』と、たしなめられていました」

我慢の限界

今回の相手は、ベテランの眞鍋勝已球審（57）だった。

「すごみがあって、厳格で、気難しく、融通が利かない。各チームの選手や監督、コーチには“もめると面倒な審判”で通っていました」

こちらも“要注意リスト”に名を連ねていたわけだ。

「眞鍋さんが試合後に語ったところによると、『一度、警告した。それ以上言うなと。それでも続けたので』。審判団としても我慢の限界だったのでしょう。ただ、例えば宣告したのが白井さんだったら、森下も食ってかかったりしてもっと大事になっていたかも。そういう意味では、審判団の中で最もふさわしい人物が引導を渡したといえます」

冷ややかな視線

後日、日本野球機構から10万円の制裁金を科された森下には、球界から冷ややかな視線が注がれている。

「昔から“ボール・ストライクの判定は、球審が間違えても仕方ない”と言われていますからね。誤審を前提に、それに対応する技術を身に付けろと言われてきたものです」

もっともメジャーでは、ボール・ストライク判定に異議を申し立てることができる“ABSチャレンジ”という制度が今季から導入された。

「エンタテインメント性があって、ファンからも選手たちからも評判が良い。日本でも、いずれ導入されるのでは」

その前に森下自身がメジャーに移籍してしまうかもしれないが。

「週刊新潮」2026年6月18日号 掲載