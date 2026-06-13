料金制度の改悪

企業のトップが主導した経営改革が失敗し、わずか2カ月で撤回に追い込まれたら――。責任を問われて退任を迫られる場面もあろうが、大衆芸能の世界では事情が少々異なるようだ。

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「人気漫才コンビ・ナイツでボケを担当する、塙宣之（48）のことですよ」

と言うのは芸能デスク。

塙は2023年6月から、一般社団法人漫才協会の会長を務めている。

「毎月1日から19日まで、漫才協会は東京・台東区の『浅草フランス座演芸場東洋館』で公演『漫才大行進』を行っています。以前は12時30分から17時まで、客席の入れ替えがない4時間半の通し公演でしたが、塙会長の主導で4月にこれを取りやめた。正午から14時までを第一部、15時から17時までを第二部とする“二部制”に変更していたのです」（同）

きっかけは出演者から上がった「公演時間が長過ぎる」「休憩時間を取りにくい」など“労働環境”の改善を求める声だった。

ナイツの塙宣之と土屋伸之

「ところが観客は激減。以前は202ある東洋館の座席はコンスタントに半分ほどが埋まっていた。それが二部制に変更後、1日の観客がわずか10人前後という日が相次ぐようになったんです。焦った塙が自身の公式YouTubeチャンネルで“助けてください。東洋館が大変です”と窮状を訴えたこともありました」（同）

失敗の元凶は料金制度の改悪にあるとの厳しい声も。

「開場から最後までいても3000円でした。それが二部制に変わってからは、一部と二部でそれぞれ料金が3000円に。通しで見る客にとっては実質的に入場料が2倍となり、この措置が常連客を含む、急激かつ大幅な客離れにつながったとみられます」（同）

深刻な収入減

もっとも、国内外から観光客が殺到するゴールデンウィーク期間には、満員御礼の日もあったという。

東洋館関係者が振り返る。

「それでも、連休明けには客足がパッタリ途絶えましてね。東洋館が深刻な収入減に直面したことで、漫才協会は従来のやり方に戻さざるを得なくなった。5月15日には、漫才協会の公式サイトにその旨を知らせる告知をアップしました」

掲載されたのは【漫才協会 漫才大行進について 6月度から変更のお知らせ】というもの。おわびの言葉と共に“4月度より漫才大行進は《第一部・第二部 お客様入替の二部制》への変更を試みましたが、以前のような「長く沢山お楽しみいただける浅草らしい演芸」をあらためてお客様からご要望いただくことも多く、早々ではありますが6月度より《第一部・第二部お客様入替無》の公演構成にさせて頂きます”とある。無論、入場料も元に戻された。

名指しの批判

朝令暮改のドタバタ劇。その責任を塙会長はどのように問われているのか。

「当初から厳しい指摘はありました。最たる例が、ベテランコンビおぼん・こぼんのおぼん（77）の“何で1部・2部制にしたのか私には理解できません？（ママ）もっと内容を考えた方が良いと思うのは、私だけでしょうか”というSNSへの投稿でした。ただ、目立ったのはこれくらいで、塙会長を名指しで批判する声は一つもありませんでした」

塙は会長に就任して以来、先輩や後輩の芸人たちに協会への加入を勧めてきた。現在の会員数は、塙の会長就任時から1.5倍増の200人を超えている。

「24年には映画『漫才協会 THE MOVIE 舞台の上の懲りない面々』を製作するなど、協会の活性化に寄与した大功労者です。人気や人望、発信力も図抜けており、彼に取って代われる人材は見当たりません」

塙会長の任期は来年6月まで。3選はなるか。

「週刊新潮」2026年6月11日号 掲載