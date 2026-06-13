◇交流戦 ソフトバンク2─4ヤクルト（2026年6月12日 みずほペイペイD）

ソフトバンクの正木智也外野手（26）は12日、ヤクルト戦で自身初の初回先頭打者アーチとなる右中間6号ソロを放った。2試合連発もプロ初で、逆方向への本塁打は今季初。一発を秘めた1番打者として存在感は増す一方だ。しかし、チームは逆転負けで連勝が5でストップ。西武に抜かれて交流戦2位に後退し、リーグ戦の成績も首位・西武との差が3ゲームに広がった。

力強いスイングで仕留めた打球は、逆方向へグングン伸びていった。これぞ破壊力抜群の1番打者だ。正木がプロ初の初回先頭打者アーチを放った。

「簡単には1打席目には打てないんですよ（笑い）。プロに入って打てるとは。初回の長打は（相手にとっては）嫌なので、入りから狙っていける打者になりたいですね」

カウント1―1からヤクルトの先発・吉村の外角高め149キロにバットを上からかぶせるように叩いた。ライナー性の打球は飛距離121メートルで右中間テラス席に届いた。

前日11日の阪神戦に続く6号ソロ。プロ5年目で初の2試合連続アーチとなった。今季初の逆方向への一発となり、ヤクルト戦での初アーチ。“12球団制覇弾”まで、残すは中日戦だけとなった。

交流戦に入って5本目のアーチ。絶好調の4番・栗原の7本塁打に次ぐ数字だ。小久保監督も「狭い球場なんでね。（正木のパワーなら）届いていく」と評価した。

試合への準備が成果として表れている。全体練習後に室内練習場に直行し、実際の投手映像と球筋を再現可能な最先端マシン「トラジェクトアーク」で打ち込んだ後にプレーボールを待つ。そして実戦で甘い球を確実に仕留めている。

この日、“慶応ボーイ”には刺激があった。慶応、慶大の1学年上の柳町が5月9日のロッテ戦以来のスタメン復帰。打撃不振のため2軍で再調整していたが、昨年の交流戦MVPで学ぶべき点は多い。「ライバルではありますけど、一番は一緒にスタメンでプレーすること。お互い高め合っていきたい」。その柳町も「正木は言わずもがなですが広瀬（隆）も結果を出している。また3人でスタメンで出たい」と“慶応3兄弟”の再結成を願っている。

チームの連勝は5でストップし、交流戦2位に後退したが、超攻撃的な1番がエンジンをかければ、逆転Vのチャンスは広がる。正木は「パンと1本出して、入りから嫌な感じに持っていけるように勢いつけられたらいい」と力を込めた。 （井上 満夫）