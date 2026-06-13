スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「タコの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「タコの好きな食べ方は？」

・「タコの好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 たこ焼き 59%
・2位 酢の物 21%
・3位 カルパッチョ 12%
・4位 アヒージョ 6%
　
※小数点以下四捨五入

21,024票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

タコのカルパッチョ


【材料】（2人分）

ゆでタコ足 1本
アボカド 1/2個
  レモン汁 小さじ 1/2
玉ネギ 1/2個
トビッコ 30g
イタリアンパセリ 少々
<ドレッシング>
  白ワインビネガー 大さじ 1.5
  オリーブ油 大さじ 1.5
  塩 小さじ 1/4
  コショウ 少々
  マスタード 小さじ 1/2

【下準備】

1、ゆでタコ足は薄い削ぎ切りにする。



2、アボカドは皮をむいて幅5mmに切り、レモン汁をかける。

3、玉ネギは縦に薄切りにする。

4、イタリアンパセリは粗みじん切りにする。

5、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1、器に玉ネギをしき、アボカドとゆでタコ足を盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかける。



2、トビッコをのせ、イタリアンパセリを散らす。



(E・レシピ編集部)