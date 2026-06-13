「タコの好きな食べ方は？」＜回答数21,024票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第559回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「タコの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「タコの好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
タコのカルパッチョ
【材料】（2人分）
ゆでタコ足 1本
アボカド 1/2個
レモン汁 小さじ 1/2
玉ネギ 1/2個
トビッコ 30g
イタリアンパセリ 少々
<ドレッシング>
白ワインビネガー 大さじ 1.5
オリーブ油 大さじ 1.5
塩 小さじ 1/4
コショウ 少々
マスタード 小さじ 1/2
【下準備】
1、ゆでタコ足は薄い削ぎ切りにする。
2、アボカドは皮をむいて幅5mmに切り、レモン汁をかける。
3、玉ネギは縦に薄切りにする。
4、イタリアンパセリは粗みじん切りにする。
5、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、器に玉ネギをしき、アボカドとゆでタコ足を盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかける。
2、トビッコをのせ、イタリアンパセリを散らす。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「タコの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「タコの好きな食べ方は？」
・「タコの好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 たこ焼き 59%
・2位 酢の物 21%
・3位 カルパッチョ 12%
・4位 アヒージョ 6%
※小数点以下四捨五入
21,024票
・2位 酢の物 21%
・3位 カルパッチョ 12%
・4位 アヒージョ 6%
※小数点以下四捨五入
21,024票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
タコのカルパッチョ
【材料】（2人分）
ゆでタコ足 1本
アボカド 1/2個
レモン汁 小さじ 1/2
玉ネギ 1/2個
トビッコ 30g
イタリアンパセリ 少々
<ドレッシング>
白ワインビネガー 大さじ 1.5
オリーブ油 大さじ 1.5
塩 小さじ 1/4
コショウ 少々
マスタード 小さじ 1/2
【下準備】
1、ゆでタコ足は薄い削ぎ切りにする。
2、アボカドは皮をむいて幅5mmに切り、レモン汁をかける。
3、玉ネギは縦に薄切りにする。
4、イタリアンパセリは粗みじん切りにする。
5、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、器に玉ネギをしき、アボカドとゆでタコ足を盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかける。
2、トビッコをのせ、イタリアンパセリを散らす。
(E・レシピ編集部)