おととし（2024年）岡山市北区の自宅で、取材に訪れた20代の女性記者にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪に問われた被告の男（岡山県警）の裁判です。

【写真を見る】【判決詳報】警察幹部の男（59）「わいせつ行為の限りを尽くす悪質性が高い犯行」とは 取材で自宅を訪れた女性記者に酒を飲ませ暴行【前編】

4月9日、岡山地裁は「胸や下半身を触るなど、わいせつ行為の限りを尽くす悪質性が高い犯行」などとして、男に対して懲役の実刑判決を言い渡しました。

岡山地裁での判決後の4月20日付けで、警視の男は懲戒免職の処分を受けています。

取材のため自宅を訪れた女性記者に

判決文によりますと、被告は2024年5月13日午後9時過ぎから翌14日午前4時23分ごろにかけ、取材のため自宅を訪れた女性記者（当時24歳）に対し、わいせつな行為に及んだとされています。

岡山地裁は、女性記者が多量のアルコールを飲んで泥酔しており、同意しない意思を形成することが困難な状態で、被告はこの状況に乗じ、仰向けに寝ていた女性記者の上に馬乗りになるなどの暴行を加え、抵抗が困難な状態にさせ、その上で、キスをしたり、服の中に手を入れて胸や下半身を直接触ったりするなどの行為に及んだことを事実として認めています。

裁判では争点となったのは

・女性記者が、多量のアルコールを飲んで泥酔していることに、より同意しない意思を形成することが困難な状態であったか否か

・被告の男が女性記者に対して、暴行とわいせつ行為を行ったか否か

女性記者は裁判で上記の点について、「酩酊状態であり」「被告の男から暴行・わいせつ行為を受けた」と証言していて、法廷では証言の信用性について審議されました。

【判決詳報・後編】

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