佐久間大介「3COINS」の便利アイテムに興味津々！「え、これめっちゃ欲しいんだけど、めっちゃ欲しい」

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6月13日の放送では、いま子育て世代を中心に大ブームとなっている雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」を深掘りする。

■数々のヒット商品を生み出す「3COINS」の魅力とは？

今回深掘りする「3COINS」は、全国に約380店舗展開する雑貨店。キッチン用品やキッズアイテム、家電など、子育て世代の手助けとなるようなグッズを幅広くそろえている。

SNSには130万件以上の＃投稿があり、100万回再生を超える商品紹介動画もあるなど大バズり中。そんなブームを巻き起こしている3COINSだが、佐久間は「俺、あの3COINSの看板すらわかんない」、「何が売っているのかもわかんない」と、流行に取り残されている様子。

さらにスタジオには3COINSに興味津々で、情報をアップデートしたいという新米ママの峯岸みなみと岡田結実が登場。佐久間と一緒に3COINSの魅力を深掘りする。

スタジオの3人にその魅力を教える“おしつじさん”には、3COINSに通い続けて25年の“スリコ”ファンである主婦ライター・まるやまひろこと、3COINSでついアクセサリーを買ってしまうというお笑い芸人のやしろ優を迎える。

■子育て世代を中心に人気を集めている3COINSの知られざる魅力に迫る

スタジオでは3COINSの様々な商品を手に取りつつ、「家事のストレスを軽減！ ママたちから強い支持を得る商品」「新商品は毎月700以上！ 来店するたび新発見できる」「いま売れている！ おしつじおすすめ商品ベスト3を発表」という3つの推しポイントを解説していく。

300円均一ブランドとしてスタートした3COINSだが、いまではその価格枠に縛られないアイデアとデザインの商品が誕生している。

特に子育て世代にとって“かゆいところに手が届く”ような便利アイテムが数多く販売されており、例えばハンガーだけで約12種類もあるという。スタジオには、服のフード部分を乾きやすくする立体ハンガーや、一度でタオルを数枚干すことができる伸縮ハンガーなど便利アイテムが続々と登場。

佐久間も「え、これめっちゃ欲しいんだけど、めっちゃ欲しい」と、興味津々のハンガーや、峯岸と岡田が「ええええ！ すごい！」と驚きを見せるトイレ周りの画期的な商品も紹介していく。また、岡田が「もっと早く出会いたかった」と思わず悔しがる画期的なキッチン周りのアイデア商品も。

洗濯や料理といった家事の手間を少しでも楽にしてくれる、子育て世代の味方3COINSにはどんな便利グッズがあるのだろうか？

そして3COINSに興味がまったくなかった佐久間だが、数々の便利グッズの中から“推し”となる商品は見つかるのか？

なお、TVerでは放送後からTVerにて地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

06/13（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

出演：佐久間大介（Snow Man）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/