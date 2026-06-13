日経225先物：13日夜間取引終値＝1320円高、6万7440円
13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1320円高の6万7440円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては1419.96円高。出来高は2万4294枚だった。
TOPIX先物期近は3940.5ポイントと前日比58ポイント高、TOPIX現物終値比58.54ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67440 +1320 24294
日経225mini 67435 +1315 355813
TOPIX先物 3940.5 +58 20286
JPX日経400先物 35660 +470 492
グロース指数先物 707 +5 426
東証REIT指数先物 1777 -2 6
株探ニュース
TOPIX先物期近は3940.5ポイントと前日比58ポイント高、TOPIX現物終値比58.54ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67440 +1320 24294
日経225mini 67435 +1315 355813
TOPIX先物 3940.5 +58 20286
JPX日経400先物 35660 +470 492
グロース指数先物 707 +5 426
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