　13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1320円高の6万7440円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては1419.96円高。出来高は2万4294枚だった。

　TOPIX先物期近は3940.5ポイントと前日比58ポイント高、TOPIX現物終値比58.54ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67440　　　　 +1320　　　 24294
日経225mini 　　　　　　 67435　　　　 +1315　　　355813
TOPIX先物 　　　　　　　3940.5　　　　　 +58　　　 20286
JPX日経400先物　　　　　 35660　　　　　+470　　　　 492
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　+5　　　　 426
東証REIT指数先物　　　　　1777　　　　　　-2　　　　　 6

株探ニュース