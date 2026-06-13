プロ野球セ・パ交流戦は12日、各地で6試合が行われました。

セ・リーグ首位の巨人は、パ・リーグ首位の西武に完封負け。先発・竹丸和幸が8回途中105球、被安打4、12奪三振、3失点の力投を見せましたが、打線が2安打に倒れ連敗となりました。

2位の阪神はパ・リーグ3位のオリックスと対戦。先発の村上頌樹投手が初回、2者連続のホームランで先制を許しますが、打線は5回に押し出しで1点を返します。しかしその失点が最後まで響き、打線にあと一本が出ないまま1点差のゲームを落としました。

3位のヤクルトはパ・リーグ2位のソフトバンクと対戦。ヤクルトが2点を追う6回、1アウト満塁で岩田幸宏選手が同点タイムリーを放ちます。さらに塩見泰隆選手の犠牲フライで勝ち越しに成功。投げては先発・吉村貢司郎投手が6回途中、被安打6、被本塁打1、2失点の力投を披露し、今季3勝目。チームは連敗を「7」でストップさせました。

そのほか4位のDeNAはロッテにサヨナラ負け。5位の広島は終盤に逆転許し楽天に敗れ、6位の中日も日本ハムとの接戦を落としました。

＜6月12日の交流戦結果＞

◆西武 3-0 巨人

勝利【西武】郄橋光成(7勝3敗)

敗戦【巨人】竹丸和幸(5勝5敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗3S)

◆ヤクルト 4-2 ソフトバンク

勝利【ヤクルト】吉村貢司郎(3勝5敗)

敗戦【ソフトバンク】前田純(1勝1敗)

セーブ【ヤクルト】キハダ(1勝3敗16S)

本塁打【ソフトバンク】正木智也6号

◆日本ハム 3-1 中日

勝利【日本ハム】細野晴希(2勝4敗)

敗戦【中日】柳裕也(4勝2敗)

セーブ【日本ハム】島本浩也(1勝2S)

◆ロッテ 3×-2 DeNA

勝利【ロッテ】鈴木昭汰(5勝1S)

敗戦【DeNA】 宮城滝太(1敗)

本塁打【ロッテ】山口航輝8号、ソト6号

◆オリックス 2-1 阪神

勝利【オリックス】入山海斗(1勝)

敗戦【阪神】村上頌樹(5勝4敗)

セーブ【オリックス】マチャド(18S)

本塁打【オリックス】西川龍馬2号、紅林弘太郎8号

◆楽天 2-1 広島勝利【楽天】岸孝之(1勝2敗)敗戦【広島】玉村昇悟(1勝2敗)セーブ【楽天】藤平尚真(1敗12S)