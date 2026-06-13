アンミカ、出会い求める女性にアドバイス「積極的に待つ」 過去の自分にも声掛け「失敗しー」
ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』が、あす14日午後9時からABEMAで放送開始される。それに先立って行われた合同取材会では、アンミカが、出会いを求めている女性にアドバイスを送った。
【集合カット】名MCたち！藤森慎吾&アンミカ＆若槻千夏&平祐奈
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。合同取材には、スタジオMCを務める、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈が出席した。
番組中、平が「アンミカ先生の教科書、出ないかな」と語るほど、優れた指南が好評のアンミカ。出会いを求める女性へのアドバイスを問われると、「『積極的に待つ』という大好きな言葉があります。積極的に自分に似合う髪型を探したり、自分磨きをしたりして、ワクワクすること、好きなこと、熱中しているもので今を充実させながら生きていると魅力的だと思うんです。手帳真っ白で『待ってます！』よりも、今を充実させながら出会いを待っているのが素敵だと思います」と持論を展開した。
そして、過去の自分にかけたい言葉としては「『失敗しー』です」とコメント。藤森も「『学びー』です」と重ね、うなずいていた。
【集合カット】名MCたち！藤森慎吾&アンミカ＆若槻千夏&平祐奈
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。合同取材には、スタジオMCを務める、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈が出席した。
そして、過去の自分にかけたい言葉としては「『失敗しー』です」とコメント。藤森も「『学びー』です」と重ね、うなずいていた。