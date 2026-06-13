オリエンタルラジオ藤森慎吾、15歳差婚の近況「教育されています」
ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』が、あす14日午後9時からABEMAで放送開始される。それに先立って行われた合同取材会では、オリエンタルラジオの藤森慎吾が、15歳年下妻との近況を明かした。
【集合カット】名MCたち！藤森慎吾&アンミカ＆若槻千夏&平祐奈
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。合同取材には、スタジオMCを務める、アンミカ、若槻千夏、藤森、平祐奈が出席した。
2024年5月に15歳年下の一般女性と結婚を発表した藤森は、自身の結婚生活について「年の差で不便なことはないです。ドラマ、漫画、好きなアイドルが全く違うんです。話はかみ合わないですが、わからないことを聞き合えるから話盛り上がります」とにっこり。「車に乗っているとき、『20代の子と共演するんでしょ』と、妻のおすすめの曲を教えてくれるから、アップデートさせてもらっています。当時聞いてた曲にも興味持ってくれるので、倍楽しめる。楽しいです」と声を弾ませた。
さらに、「肝が据わっている妻なので、15個下ですが、しっかり正してくれる。叱ってくれる存在がいるのは大きいですね」と感謝。「この前、はっきり私に言いました。『ちゃんと教育できてきたな、私も』って（笑）。教育されています」と照れ笑いを浮かべていた。
また、同番組の前シーズンも妻が視聴しているようで「妻がチェックするんです。言葉には気をつけないと」とタジタジな藤森。一方、番組での指摘を即実践しているようで、先日は手紙を妻にプレゼントしたそう。「アンミカ先生に学びました」として、“一番弟子”として胸を張った。
【集合カット】名MCたち！藤森慎吾&アンミカ＆若槻千夏&平祐奈
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。合同取材には、スタジオMCを務める、アンミカ、若槻千夏、藤森、平祐奈が出席した。
さらに、「肝が据わっている妻なので、15個下ですが、しっかり正してくれる。叱ってくれる存在がいるのは大きいですね」と感謝。「この前、はっきり私に言いました。『ちゃんと教育できてきたな、私も』って（笑）。教育されています」と照れ笑いを浮かべていた。
また、同番組の前シーズンも妻が視聴しているようで「妻がチェックするんです。言葉には気をつけないと」とタジタジな藤森。一方、番組での指摘を即実践しているようで、先日は手紙を妻にプレゼントしたそう。「アンミカ先生に学びました」として、“一番弟子”として胸を張った。