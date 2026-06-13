「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

１年前は未勝利馬だったミクニインスパイア。４連勝の後に重賞２着と地力強化が目覚ましい。

関西遠征は今回が初めて。木曜の正午過ぎに栗東トレセンへ到着して当日に備えるプランを選択し、田中助手は「前日まで乗れるメリットもあるし、念のため」と説明する。金曜朝は栗東坂路を４Ｆ６４秒１−１５秒１で駆け上がる。「感触としては良かったですね。けさが５０４キロで競馬と同じぐらいなので心配ない。美浦にいる時と同じように落ち着きがあって、馬房でとろーんとしているぐらいリラックスしています」と変化に動じない姿に目を細めた。

初勝利に４戦を要したのがうそのよう。素質を開花させ、短期間で上り詰めた。「成長は遅い方かなと思っていたけど、未勝利を勝った後、一気にパンプアップしてトモの緩さも改善された」。焦らず成長を促しながら、上昇カーブを描いた。

重賞初挑戦の前走が２着。直線で大きくモタれるロスも響いた。「丹内さんは真っすぐ走っていたら勝ち負けだったとおっしゃっていた。今回も追い切りではそういう面を見せていないけど、リングバミからトライアビットに替えます」と対策を施して臨む。しかも、出来が物足りなかったというから驚き。「追い切りの反応が渋くて、動かさないと動いてくれなかった。馬を褒めたい」と感心する。

４連勝は全て上がり最速で戦法も多彩だ。「逃げてもいいし、抑えてもいい。武器は自在性でスタミナもある。この相手で結果が出れば先が楽しみになりますし、出なくてもいい経験になる。前走よりも具合がいいですから。きょうだい２頭が重賞を勝っているので、タイトルを獲らせてあげたい」と大物食いに力を込めた。