志尊淳＆京本大我ら『10回切って倒れない木はない』クランクアップ 「現場に来るたび幸せでした」【コメント全文】
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）の最終話が、14日に放送される。それに先立って、志尊、京本大我の“ミンタク”コンビら、オールキャストがクランクアップを迎えた。
【写真多数】感極まる志尊淳ら、オールキャストがクランクアップ
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波乱万丈な純愛ラブストーリー。
本格的な韓国ロケや韓国語での演技に挑戦するだけでなく、数々の試練に翻弄（ほんろう）される難役を演じ切った志尊は、花束を受け取ると、「皆さん3ヶ月半お疲れ様でした。ありがとうございました。今回の作品はインする前からものすごく思いが強くて、どうしたら作品がより良くなるか、どうしたらもっとキャラクターが良くなるかを考えるばかりに余裕がなくなってしまって、皆さんにご迷惑やご心配をおかけすることがたくさんあったと思います」とコメント。続けて「でも皆さんが支えてくださって、今日こうして作品を撮り終えることができ、待ってくださっているファンの人たちに届けることができて、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にお世話になりました。ありがとうございました」と3ヶ月半の撮影を振り返った。
志尊とともに、“ミンタク”コンビの絆でドラマを盛り上げた拓人役の京本は、「早かったですね。3月から皆さん本当にお世話になりました。ありがとうございます。個人的に拓人は今まで演じてきた中でもずば抜けて明るい陽気な役でありながら、繊細な心の持ち主でもあったので、すごく演じがいのある役でした。最後まで本当にいい人だったので、演じている時も日常の演じてない時間も明るく過ごせたというのが大きかったなと思います。子どもたちもたくさんいる作品だったので、現場に来るたびに明るく楽しくワイワイと、皆さん本当に仲が良くてすごくいい空気感の中でお芝居できて本当に幸せでした。最後も素敵なセリフで、気持ちよく拓人を終えることができたなと思います。本当に皆さんありがとうございました！」とキャラクターへの愛と現場への感謝を伝えた。
ファングムホテルのシーンに欠かせない支配人・水島を演じた矢柴俊博と、ベルマン・夏目役を演じたMATSURI・松岡卓弥も共にクランクアップ。満面の笑みで花束を受け取った松岡に矢柴が「決まりだから」とまさかの一発ギャグをムチャぶりし、「あっ！キャベツに虫がついてる！“キャー！別”のにしよう！」と渾身のダジャレを披露するなど、和やかな空気の中クランクアップを迎えた。
2人も撮影を振り返って思いをコメント。松岡は、「今回初めてのドラマでたくさん学ばせていただいて、本当にたくさんの大先輩方とご一緒できて、経験値をたくさん積めた気がしました。本当に今回このドラマに参加することができて、とても毎日幸せでした。またどこかで皆さんとご一緒できるように一生懸命頑張りますので、どうか皆さん健康でいてください。ありがとうございました！」とドラマ初出演への思いを語った。
矢柴は、「ありがとうございました。登場人物が限られている中でまるで劇団みたいに、このメンバーだけで物語にいろんな谷や山を作り出していて、すごいことだったと思います。スタッフの方々も一緒になって、この“劇団”でいろんな谷や山を作ってくださって、本当にいい画を作っていただいて。久しぶりにストレートな愛のドラマをやってた感じがします。素敵でした。どうもありがとうございました」と作品への深い愛情とともに感謝を述べた。
ドラマのタイトルでもある言葉をミンソクに教えた実父・優を演じた田辺誠一もクランクアップ。「この作品に参加できて本当によかったです。毎週オンエアをドキドキしながら見て、ミンソクがどんなことを感じて、何が起こっているのかをこの3ヶ月蓄積していました。皆さんがすごく素敵で、本当に参加できてよかったです。ありがとうございました」と喜びを明かした。
感動に包まれる最終話は、あす14日に放送される。
【写真多数】感極まる志尊淳ら、オールキャストがクランクアップ
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波乱万丈な純愛ラブストーリー。
本格的な韓国ロケや韓国語での演技に挑戦するだけでなく、数々の試練に翻弄（ほんろう）される難役を演じ切った志尊は、花束を受け取ると、「皆さん3ヶ月半お疲れ様でした。ありがとうございました。今回の作品はインする前からものすごく思いが強くて、どうしたら作品がより良くなるか、どうしたらもっとキャラクターが良くなるかを考えるばかりに余裕がなくなってしまって、皆さんにご迷惑やご心配をおかけすることがたくさんあったと思います」とコメント。続けて「でも皆さんが支えてくださって、今日こうして作品を撮り終えることができ、待ってくださっているファンの人たちに届けることができて、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にお世話になりました。ありがとうございました」と3ヶ月半の撮影を振り返った。
ファングムホテルのシーンに欠かせない支配人・水島を演じた矢柴俊博と、ベルマン・夏目役を演じたMATSURI・松岡卓弥も共にクランクアップ。満面の笑みで花束を受け取った松岡に矢柴が「決まりだから」とまさかの一発ギャグをムチャぶりし、「あっ！キャベツに虫がついてる！“キャー！別”のにしよう！」と渾身のダジャレを披露するなど、和やかな空気の中クランクアップを迎えた。
2人も撮影を振り返って思いをコメント。松岡は、「今回初めてのドラマでたくさん学ばせていただいて、本当にたくさんの大先輩方とご一緒できて、経験値をたくさん積めた気がしました。本当に今回このドラマに参加することができて、とても毎日幸せでした。またどこかで皆さんとご一緒できるように一生懸命頑張りますので、どうか皆さん健康でいてください。ありがとうございました！」とドラマ初出演への思いを語った。
矢柴は、「ありがとうございました。登場人物が限られている中でまるで劇団みたいに、このメンバーだけで物語にいろんな谷や山を作り出していて、すごいことだったと思います。スタッフの方々も一緒になって、この“劇団”でいろんな谷や山を作ってくださって、本当にいい画を作っていただいて。久しぶりにストレートな愛のドラマをやってた感じがします。素敵でした。どうもありがとうございました」と作品への深い愛情とともに感謝を述べた。
ドラマのタイトルでもある言葉をミンソクに教えた実父・優を演じた田辺誠一もクランクアップ。「この作品に参加できて本当によかったです。毎週オンエアをドキドキしながら見て、ミンソクがどんなことを感じて、何が起こっているのかをこの3ヶ月蓄積していました。皆さんがすごく素敵で、本当に参加できてよかったです。ありがとうございました」と喜びを明かした。
感動に包まれる最終話は、あす14日に放送される。