Netflix版『大草原の小さな家』7月9日配信 50年の時を超え名作が復活、本予告解禁
世界的人気を誇る児童文学「小さな家」シリーズを新たに映像化したNetflixシリーズ『大草原の小さな家』が、7月9日より世界独占配信されることが決定し、本予告とキーアートが解禁された。
【動画】Netflix版『大草原の小さな家』本予告
本作は、ローラ・インガルス・ワイルダーの実体験をもとにした半自伝的小説を原作に、19世紀のアメリカ、西部開拓時代を背景に、大自然がもたらす数々の困難を乗り越えていく人々の姿と家族の絆を描くファミリードラマ。1974年から放送されたオリジナルドラマ版は世界中で愛され、日本でも高い人気を誇った。不朽の名作ドラマの放送開始から半世紀以上の時を経て、新たに映像化される。
物語の主人公は、より良い暮らしを求めてアメリカ・ミネソタ州へ移り住んだインガルス一家。好奇心旺盛で正義感と優しさにあふれた少女ローラ（演：アリス・ホールジー）、物静かで勤勉な姉メアリー（演：スカイウォーカー・ヒューズ）、常に前向きでたくましく家族を守る父チャールズ（演：ルーク・ブレイシー）、優しく忍耐強く、しっかり者の母キャロライン（演：クロスビー・フィッツジェラルド）の4人が、新天地での生活に挑んでいく。
解禁された映像では、郵便局も教会も学校もない小さな町にやって来た一家が、新たな生活の始まりと、人々との出会いに胸を躍らせる様子が映し出される。しかし思い描いていた豊かな暮らしとは裏腹に、厳しい開拓や人々との確執、そして熱病や危険な野生動物といった大自然の脅威に直面して葛藤を吐露する場面も。それでもこの地に希望を託し、家族の絆を信じて未来を切り拓こうとするインガルス一家の喜びと試練に満ちた冒険の日々が幕を開ける。
脚本と製作総指揮を担当するのは、『ザ・ボーイズ』や『ヴァンパイア・ダイアリーズ』で脚本を手がけたレベッカ・ソネンシャイン。彼女もまた、幼少期からインガルス一家の物語に心を奪われてきたファンの一人であることを明かしており、「私は5歳のときに、原作に魅了されました。この作品は私に作家、映画監督になるきっかけを与えてくれたんです。新しい観客に向けて、映像化できることをとても光栄に思っています」とコメントしている。
SNS上では、オリジナル版を知るファンから期待の声が上がっている。「またこの物語を見られるのがうれしい。以前はローラの視点でしか見ていなかったストーリーを、今度は母キャロラインの目線で楽しめそう」「この名作を子どもたちに伝えることができるなんて！」「今の時代に、この物語がどういう視点で描かれるのか楽しみ」など、世代を超えて愛され続ける作品の根強い人気をうかがわせる。
配信前にもかかわらず、すでにシーズン2の制作も決定している本シリーズ。“希望”や“人間愛”といった普遍的なテーマを現代の視点で描き出す、新世代に向けた心温まるヒューマンドラマが、再び世界中を魅了する。
【動画】Netflix版『大草原の小さな家』本予告
本作は、ローラ・インガルス・ワイルダーの実体験をもとにした半自伝的小説を原作に、19世紀のアメリカ、西部開拓時代を背景に、大自然がもたらす数々の困難を乗り越えていく人々の姿と家族の絆を描くファミリードラマ。1974年から放送されたオリジナルドラマ版は世界中で愛され、日本でも高い人気を誇った。不朽の名作ドラマの放送開始から半世紀以上の時を経て、新たに映像化される。
解禁された映像では、郵便局も教会も学校もない小さな町にやって来た一家が、新たな生活の始まりと、人々との出会いに胸を躍らせる様子が映し出される。しかし思い描いていた豊かな暮らしとは裏腹に、厳しい開拓や人々との確執、そして熱病や危険な野生動物といった大自然の脅威に直面して葛藤を吐露する場面も。それでもこの地に希望を託し、家族の絆を信じて未来を切り拓こうとするインガルス一家の喜びと試練に満ちた冒険の日々が幕を開ける。
脚本と製作総指揮を担当するのは、『ザ・ボーイズ』や『ヴァンパイア・ダイアリーズ』で脚本を手がけたレベッカ・ソネンシャイン。彼女もまた、幼少期からインガルス一家の物語に心を奪われてきたファンの一人であることを明かしており、「私は5歳のときに、原作に魅了されました。この作品は私に作家、映画監督になるきっかけを与えてくれたんです。新しい観客に向けて、映像化できることをとても光栄に思っています」とコメントしている。
SNS上では、オリジナル版を知るファンから期待の声が上がっている。「またこの物語を見られるのがうれしい。以前はローラの視点でしか見ていなかったストーリーを、今度は母キャロラインの目線で楽しめそう」「この名作を子どもたちに伝えることができるなんて！」「今の時代に、この物語がどういう視点で描かれるのか楽しみ」など、世代を超えて愛され続ける作品の根強い人気をうかがわせる。
配信前にもかかわらず、すでにシーズン2の制作も決定している本シリーズ。“希望”や“人間愛”といった普遍的なテーマを現代の視点で描き出す、新世代に向けた心温まるヒューマンドラマが、再び世界中を魅了する。