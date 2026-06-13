大好きな飼い主さんに顎を撫でられてご満悦の猫さん。表情がだんだんととろけていき…。

見ているだけで幸せな気持ちになる猫さんのとろけ顔に１万いいねを突破。「少々おしゃくれになってて可愛い」「かわいすぎるー」といったコメントが寄せられています。

【動画：顎をなでなでされるキジトラ猫→段々と『とろけていった』結果…表情の変化が可愛すぎる】

顎をナデナデすると…

TikTokアカウント『ぽんず』に投稿されたのは、キジトラ猫の女の子「ぽんず」ちゃんの姿。足の上に乗ったり、窓までお出迎えしたりと飼い主さんのことが大好きなのだそう。

ある日、飼い主さんがぽんずちゃんの顎をナデナデしていたといいます。ナデナデがよっぽど気持ち良かったのか、ぽんずちゃんの表情がだんだんととろけていき…。

キュートすぎるしゃくれ顔

飼い主さんが撫でるのに合わせて、ぽんずちゃんが顎を前に出したといいます。「気持ち良いにゃ」というような恍惚の表情を浮かべていたというぽんずちゃん。大好きな飼い主さんに撫でられてご満悦の様子です。

飼い主さんのナデナデに合わせて、ぽんずちゃんの姿勢がどんどん前のめりに。顎がビヨーンと伸びたような姿勢になったといいます。「調子が良い時は、少々おしゃくれになります」と飼い主さん。しゃくれ顔のぽんずちゃん、可愛すぎます。

全身とろけてしまいました

飼い主さんが「溶けるまで」と言うように、最終的には全身から、「とろけるにゃぁ」と聞こえてきそうなほどリラックスしていたというぽんずちゃん。ぽんずちゃんの気持ち良さそうな姿を見ると、こちらも幸せな気分になります。

顎をナデナデされる以外にも、目のマッサージをしてもらったり飼い主さんの脇の間に挟まって眠ったりするのも好きだというぽんずちゃん。ぽんずちゃんのうっとりとろけるような顔を見ると、飼い主さんも嬉しくなるそうです。これからも、飼い主さんにめいっぱい甘えようと思うぽんずちゃんなのでした。

ぽんずちゃんのとろけるような表情は、視聴者の方々にたっぷりの癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「飼い主さんをずーーっとみてる笑可愛い」「かわいすぎる」「何このかわいい子信じられない」「ねこばすみたいでかわち」といった声が聞かれました。

TikTokアカウント『ぽんず』には、キジトラ猫ぽんずちゃんの愛くるしい日常の姿が投稿されています。飼い主さんに甘える姿の他にも、睨みが効いた貫禄たっぷりの姿やツンデレな姿などぽんずちゃんの色々な表情が見られますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ぽんず』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。