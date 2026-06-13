長さ変えずでOK！【40・50代イメチェン】は「ウルフレイヤー」で決まりかも♡

今の長さを大きく変えずに雰囲気を一新したいなら、ウルフレイヤーを取り入れてみませんか？ 髪の表面に段を入れるだけでシルエットにメリハリが生まれ、洗練された印象にアップデートできそう。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、すっきり短いボブからサッと結べるミディまで、さまざまなレングスのウルフレイヤーをご紹介します。

上品に決まるダークトーンウルフ

ミニボブレングスのプチウルフです。トップの髪はナチュラルに内側へおさめ、ベースの毛先はほんのりと外ハネに。カラーには深みのあるブラウンを合わせることで、より上品な印象を与えています。首元をすっきりと見せられるので、夏に向けて気分を変えたい人にオススメです。

ヘルシーな明るめブラウンウルフ

先ほどより少し長めに設定したプチウルフボブ。トップの髪は同様にナチュラルに内へ入れています。ベースは長さを活かしてくるんと外ハネに。カラーは少し明るめのブラウン。髪色と外ハネの相乗効果が、軽快でヘルシーな印象をもたらしています。

抜け感たっぷり！ 肩レングスのプチウルフボブ

肩レングスでカットした、ラベンダー系グレージュカラーのプチウルフボブです。ベースの髪は一度くびれてからナチュラルに外へ向かい、トップは長めに設定して毛先だけを内側へ整えています。トップとベースの間に空間が生まれることで、ふんわりエアリーな雰囲気に。大人らしい抜け感と品の良さを両立したデザインです。

整いやすい切りっぱなしのプチウルフミディ

肩下レングスのプチウルフミディ。トップは毛先をグッと内側へ入れ丸みを意識し、ベースラインはプツっと切りっぱなしにして、ナチュラルに外ハネさせています。髪を削ぎ過ぎないことで、大人のきちんと感をキープ。忙しい日はサッと結べる長さなので、扱いやすさを重視したいときにも嬉しいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。