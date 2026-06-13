「アホらしくてやってられない」50代飲食店長の絶望　人手不足でもまともに対応しない本部に「頑張っている人が苦しみ、疲れて辞めてしまう」

人手不足が叫ばれる昨今、現場と本部に温度差があるケースは少なくない。

投稿を寄せた50代男性（サービス・販売・外食／年収400万円）は飲食店の店長として働いているが、勤務先の的外れな採用活動に対する「仕事がアホらしくなった瞬間」を明かしてくれた。（文：篠原みつき）

「何となく人が足らないではなく、明確に人が足らない」

男性の店舗は現在、人員不足に悩んでいる。男性は現場の状況と会社への不満をこう語る。

「現場には人が足りない。何となく人が足らないではなく、明確に人が足らないにも関わらず、求人を依頼しても安い媒体（効果の薄い媒体）しか使わない」

現場が逼迫している状況下で会社に人員補充を依頼するものの、採用コストを渋られてしまうのだ。その結果、採用活動は実を結ばず、店舗では負のループが起きているようだ。

「結果的に人が増えず、特定の人員に皺寄せが行っており、その頑張っている人が苦しみ、疲れてしまい辞めてしまう。そして、現場はもっと苦しくなる」

人を採用するための投資を削り、結果的に現場を支えている貴重な人材を疲弊させて失う悪循環だ。男性は現状に対し、

「この分かりきったサイクルを繰り返している。アホらしくてやってられない」

と吐き捨てている。

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