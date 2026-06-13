◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―１中日（１２日・エスコンフィールド）

日本ハム・細野がリミッターを外した。４回２死二塁、この日最速１５４キロで細川を見逃しの３球三振。「ピンチになったらスーパーサイヤ人になろうと思っていた」と無死二塁から３者連続三振だ。７回途中６安打１失点１１奪三振。ノーノーを達成した３月３１日のロッテ戦（エスコン）以来の２勝目に「ノーヒットノーランしたときよりうれしいかも」と笑った。

好投しても勝ち星がつかず「結構落ち込んだ時期もあった」。きっかけはファームでの時間。データや指標は悪くない。「負けたから一喜一憂するんじゃなくて、自分のやることをやっとけばいいんだよ」。金子投手コーディネーターの言葉で「勝ちたい」という呪縛から解放された。

あこがれの投手は巨人・杉内投手チーフコーチ。オープン戦でも“直接取材”を敢行した相手に、ピンチのときの考え方を聞いた。「『ピンチ用のエンジンを持ってるよ』と、それをイメージして、この試合からやりました」と、結果につなげた。

チームは日本一に輝いた１６年の１５連勝以来、１０年ぶりの８連勝。貯金も最多の６とした。自身最長の連勝に新庄監督は「明日も選手がやってくれるでしょう！」。交流戦優勝争いも、首位と０・５差。最後まで勝ち続け、タイトルまで駆け上がる。（山口 泰史）