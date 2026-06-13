【池添謙一のＫｅｎ　ｔｏ　１】北海道シリーズ開幕！　函館５Ｒの新馬ショウナンカノアに大きな期待

今週から北海道シリーズが開幕。今年も函館、札幌に参戦予定です。函館は、現地入りした月曜こそ大雨でしたが、火曜以降はいい天気が続いています。早朝の調教時間帯はまだ肌寒いですが、馬にとっては暑い本土よりもいい環境ですね。

毎年思うことですが、夏の開催に合わせて素晴らしい馬場状態に仕上げてくださっている競馬場の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。昨年は開幕週に落馬負傷。約３か月のロングランになりますが、今年はけがなくフル参戦したいですね。

土曜５Ｒでデビューするショウナンカノアには、栗東での追い切りから何度も騎乗。順調にきています。徐々に前向きさも出てきて、反応も速いですね。行きっぷりもいいので、１２００メートルの距離も合いそう。調教通りなら楽しみです。

重賞２勝と実績上位のダノンマッキンリーですが、難しい面があってイレ込みも激しい。道中の折り合いがカギになりそうですね。

（ＪＲＡ騎手）

【土曜函館】

１Ｒ ティンクルバレット Ｃ

４Ｒ デリシューズマン Ｃ

５Ｒ ショウナンカノア Ａ

８Ｒ デアプリームス Ａ

１１Ｒ ダノンマッキンリー Ｃ

【日曜函館】

１Ｒルナノーヴァ Ｃ

４Ｒショウナンアワード Ａ

６Ｒマテンロウオリジン Ａ

１０Ｒメイショウタイピン Ｂ

１１Ｒエクストラバック Ｃ

（本紙評価）