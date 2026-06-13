３月にメンバー７人の“完全体”でカムバックを果たし、世界ツアー中の「ＢＴＳ」の１２日に行われた韓国・釜山公演の開始が大幅に遅れ、所属事務所「ＨＹＢＥ」が謝罪した。

当初、この日のコンサートは午後７時に始まる予定だったが、観客が全員入場できず、予定時間より１時間１５分遅い８時１５分に始まった。

ＨＹＢＥはＢＴＳ公式Ｘに「【お知らせ】６月１２日開催「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ‘ＡＲＩＲＡＮＧ’ ＩＮ ＢＵＳＡＮ」の開演遅延に関するお詫び」と題し、「こんにちは。ＨＹＢＥです。６月１２日、『ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ‘ＡＲＩＲＡＮＧ’ ＩＮ ＢＵＳＡＮ』にご来場いただいた皆様に、公演の開始が遅れたことによる多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「皆様に有意義な体験をお届けするため、円滑な運営に努めてまいりましたが、会場内の連絡不備、ファンギフト配布時の混雑、グッズ受け取りの遅れなど、複数の要因が重なり、公演の開始が遅れる結果となりました」と遅延理由を説明した。

また「長い間パフォーマンスを待ち続けてくださった皆様に、大きな失望とご不便をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。明日（１３日）の公演ではこのような事態が再発しないよう、入場手続きやギフト配布を含む会場運営のあらゆる側面について徹底的に見直し、改善してまいります」と伝えた。

１３日はＢＴＳのデビュー１３周年記念日。チケットを持っていないファンも会場近くに多く駆けつけると見られている。

ＢＴＳはで３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースし再始動。同２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。