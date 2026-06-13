◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

これぞエースの背中だ。西武・高橋光成投手（２９）は７回を投げ毎回の１０三振を奪い、巨人打線をわずか１安打無失点に抑えリーグトップに並ぶ７勝目。チームを今季３度目の６連勝に導き、ソフトバンクを抜いて交流戦首位に浮上させた。右腕は「良かった。まだまだ状態は上がってくると思うし、成長できると思う。もっとレベルアップできる」とさらなる高みを口にした。

変化球がさえ渡った。初回２死一塁で４番・ダルベックにこの日唯一の安打となる中前打を許すも、続く大城を１４６キロフォークで空振り三振。大城には７回は１死一塁では１３３キロスイーパーで見逃し三振とし、力強く拳を握った。防御率を同僚の平良に続くリーグ２位の１・０８まで良化させるなど好調を維持している。

群馬出身の右腕。幼少期は「地上波で巨人戦しか流れてなかったので。特に理由はないですけど、身近で見ていたのが大きい」と自然と巨人軍を応援した。「回数は覚えてないですけど、そんなに遠くもなくて行けなくもない距離だったので」と本拠地・東京ドームにも通った。

前橋育英から１４年ドラフト１位でプロ入り後は、巨人戦に３度登板するも白星はつかめず。４度目の挑戦で初めて手にしたかつての憧れの球団からの１勝に「小さい頃からファンクラブにも入っていましたし、（その相手に）勝てたというのは素直にうれしい」と表情を崩した。０５年の交流戦開始後、パ球団で唯一いまだつかめていない頂点をつかむため、残り３試合チーム一丸となって戦い抜く。（大中 彩未）