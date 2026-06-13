ＩＭＭ通貨先物６月９日主要国通貨　円の売り越し増加
円　145818枚の売り越し 16251枚の売り越し増
ユーロ　13932枚の買い越し 34934枚の買い越し減
ポンド　64213枚の売り越し 11995枚の売り越し増
スイスフラン　36665枚の売り越し 3756枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　1384枚の買い越し 2374枚の買い越し減

レバレッジド・ファンズ６月９日主要国通貨　円の売り越し増加
円　115036枚の売り越し 9900枚の売り越し増
ユーロ　49290枚の売り越し 26970枚の売り越し増
ポンド　21961枚の買い越し 5061枚の買い越し減
スイスフラン　12079枚の売り越し 1297枚の売り越し増