ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加

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ＩＭＭ通貨先物６月９日主要国通貨 円の売り越し増加

円 145818枚の売り越し 16251枚の売り越し増

ユーロ 13932枚の買い越し 34934枚の買い越し減

ポンド 64213枚の売り越し 11995枚の売り越し増

スイスフラン 36665枚の売り越し 3756枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 1384枚の買い越し 2374枚の買い越し減



レバレッジド・ファンズ６月９日主要国通貨 円の売り越し増加

円 115036枚の売り越し 9900枚の売り越し増

ユーロ 49290枚の売り越し 26970枚の売り越し増

ポンド 21961枚の買い越し 5061枚の買い越し減

スイスフラン 12079枚の売り越し 1297枚の売り越し増

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