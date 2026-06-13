ダウ平均は続伸 合意への期待 スペースＸはまずまずの好スタート＝米国株概況 ダウ平均は続伸 合意への期待 スペースＸはまずまずの好スタート＝米国株概況

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NY株式12日（NY時間16:22）（日本時間05:22）

ダウ平均 51202.26（+353.51 +0.70%）

S＆P500 7431.46（+37.16 +0.50%）

ナスダック 25888.84（+79.18 +0.31%）

CME日経平均先物 67345（大証終比：+1225 +1.82%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。米国とイランの紛争終結に向けた期待が高まる中、米株式市場は前日からの上昇が続いた。途中、トランプ大統領からのネガティブな発言や、イランのアラグチ外相からのポジティブな発言が伝わり上下動したが、パキスタンのシャリフ首相が和平合意の文書がまとまったと表明。



原油相場がＷＴＩで一時８３ドル台まで急落し、米株式市場をサポート。早ければ１４日にもスイス・ジュネーブで覚書（ＭｏＵ）の署名式が行われる可能性があり、バンス副大統領が出席する予定。



市場は１００日以上続き史上最大の原油供給ショックを引き起こして世界市場を混乱させた紛争の終結を強く望んでいる。ただ、ここ数週間に見られた楽観論が結果的に失望に終わったケースも多かったため依然として慎重な見方は残っている。



イランの報道では、米国との合意案には３０日以内のホルムズ海峡再開、凍結されているイラン資産の解除、そして核問題に関する６０日間の交渉などが盛り込まれているという。



ストラテジストは「市場が本当に合意成立を信じるのは、実際に署名された合意文書が公表され、ホルムズ海峡が再開された時だろう。現時点では、さらなる軍事的エスカレーションが回避されるとの安心感から市場は上昇している」と指摘。一方、「実際の合意成立は市場が考えるほど簡単ではく、来週はＦＯＭＣも控えていることから、株式市場はしばらく方向感に欠ける展開が続く」との見方も出ている。



本日はマスク氏率いるスペースＸ＜SPCX＞がナスダックに上場。初値が１５０ドルで始まり、その後に１７６ドル台まで一時買われたものの、終盤に伸び悩んだ。それでもまずまずの好スタートを切った格好。時価総額は２兆ドルを超え、個人投資家からの強い需要やＡＩ・宇宙関連銘柄への期待、そして浮動株数の少なさが同社株を支えると期待されている。２兆ドル超の時価総額が本当に正当化できるのかが来週以降の焦点になると見られるが、アナリストからは早速「売り」の投資判断が出ていた。



アドビ＜ADBE＞が決算を受け下落。通期見通しを上方修正するなど好決算ではあったものの、株価は冴えない反応。ダーンＣＦＯが６月１５日付で退任すると発表したことが嫌気されている。ＣＥＯが今年初めに退任を表明していたことに続く経営陣の交代。



寝具のスリープ・ナンバー＜SNBR＞が大幅安。ニューヨーク南部連邦破産裁判所において、破産法第１１条（チャプター１１）に基づく売却手続きを開始し、あわせてスリープ・カントリー・カナダとの統合契約を締結したと発表した。



住宅建設のレナー＜LEN＞が決算を受け下落。同社は、ここ数年に渡り住宅市場を悩ませてきた頑固な逆風によって特徴付けられたと述べている。



家具のＲＨ＜RH＞が決算を受け下落。底堅い内容ではあったものの、アナリストはガイダンスに言及。２四半期売上高は、第１四半期の１．７％減収から増収に転じる想定を示しているが、その回復ペースは依然として市場コンセンサスを下回る水準に留まると指摘していた。



ロク＜ROKU＞が大幅高。同社は身売りを検討しており、少なくとも１社の米メディア企業と統合の可能性について協議を進めていると伝わった。



スペースＸ＜SPCX＞ 160.95（+25.95 +19.22%）



アドビ＜ADBE＞ 204.02（-14.78 -6.76%）

スリープ・ナンバー＜SNBR＞ 0.39（-0.27 -40.88%）

レナー＜LEN＞ 90.30（-4.65 -4.90%）

ＲＨ＜RH＞ 153.04（-6.28 -3.94%）

ロク＜ROKU＞ 143.66（+24.02 +20.08%）



アップル＜AAPL＞ 291.13（-4.50 -1.52%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 390.74（+0.40 +0.10%）

アマゾン＜AMZN＞ 238.55（-2.96 -1.23%）

アルファベットC＜GOOG＞ 358.16（+1.60 +0.45%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 359.68（+1.91 +0.53%）

テスラ＜TSLA＞ 406.43（+7.28 +1.82%）

メタ＜META＞ 566.98（-1.45 -0.26%）

エヌビディア＜NVDA＞ 205.19（+0.32 +0.16%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 511.57（+23.12 +4.73%）

イーライリリー＜LLY＞ 1133.00（-27.95 -2.41%）

スペ－スＸ＜SPCX＞ 160.95（+25.95 +19.22%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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