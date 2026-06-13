米１０年債利回り上昇 合意への期待で原油急落も利回りの水準維持＝ＮＹ債券 米１０年債利回り上昇 合意への期待で原油急落も利回りの水準維持＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 4.085（+0.023）

米10年債 4.481（+0.020）

米30年債 4.971（+0.015）

期待インフレ率 2.324（+0.019）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。一時節目の４．５０％を回復したものの、その水準は維持できなかった。米国とイランが合意し、ホルムズ海峡再開への期待が高まる中、原油相場は急落。ただ、直ぐにはインフレ圧力は解消されないとの見方も根強く、利回りは水準を維持している。



来週はＦＯＭＣが予定されているが、それまでには米国とイランが合意している可能性もあることから利上げの可能性を強調するかは別にして、利下げの可能性を意識した緩和姿勢は削除されると見られている。



２－１０年債の利回り格差は+３９（前営業日：+４０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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