◎試合前の囲み取材に初めて臨んだ楽天・塩川監督代行は鈴木大の視線を感じて苦笑。「すみません…あの、言うこと忘れる…」。しゃべるのは苦手だそうですが、たくさんお話ししていただきました。

◎この日昇格したオリックス・高島が西川に「お願いします！」とあいさつすると、「無理！」。社会人・王子の先輩、後輩の絆？が垣間見えました。

◎サッカー通の楽天・早川は「吉田麻也さんがサポートメンバーにいてくれてよかった…」。遠藤主将の離脱にショックを隠せませんでした。

◎同じくサッカー通の楽天・内は「町野さん、履正社ですよ！」。緊急招集された母校の3学年上の先輩に期待していました。

◎千葉の強豪・木更津総合出身のDeNA・篠木は、高校時代の思い出が詰まったZOZOマリンにプロ入り後初めて“凱旋”。感想を聞かれると「うれしい経験、悔しい経験、どっちもさせてもらった球場なので。何だろう…。“マリン”って感じです」。特別な場所ってことですね。

◎ベルーナドームを初めて訪れた巨人・ウィットリーは「緑が見えるのとかジャングルの中の球場みたい」と興奮気味。何度も球場を見渡していました。