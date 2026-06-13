◇交流戦 ロッテ3―2DeNA（2026年6月12日 ZOZOマリン）

うれしさも、そして悔しさも…思いの全てを爆発させた。「シャーーーーーー！」。今季初めてのお立ち台でマイクを向けられたロッテ・山本が叫んだ。

「もう訳分かんないです。昨日、ネクストからサヨナラ見てて、まさか今日僕がその場面になると思わなかったんで。もう、ここはヒーローになろうと思って打ちました」

2―2の9回2死二、三塁。背番号61は1ボールから外角寄りの153キロを迷わず振り抜いた。打球は一、二塁間を抜け、チームを2年ぶりの2試合連続サヨナラ勝利に導いた。

「ダイナマイト」の異名を持ち昨季はチーム日本人最多の11本塁打。6年目の今季は初めて開幕を1軍で迎えたが、5月には2軍再調整を余儀なくされた。再昇格後も終盤の守備固めでの起用が多く、打席で結果を出せずに苦しんでいたが、この日最初の打席で自身初のサヨナラ打が飛び出した。サブロー監督は「実質2年目ですか。1軍の壁にぶち当たってもがいて、もがいて。彼もうれしいでしょうし、僕もうれしい」と目を細めた。

チームは6度目の挑戦で4月4日以来69日ぶりに勝率5割復帰。指揮官は「ここから突き抜けられるか、押し戻されるか。そこでチームの力が試される。明日の試合は凄く大事」と視線を先に向けた。（大内 辰祐）