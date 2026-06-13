りん（見上愛）たちが頑張ったせいで看護婦養成所の存続が危うくなる。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第11週「夕凪にそよぐ」（演出：佐々木善春）は皮肉な展開になった。

参考：『風、薫る』“槇村”林裕太の告白に騒然 “恋の三角関係”と“養成所の閉所”で急展開

りんと直美（上坂樹里）が内科に配属になった途端、心中未遂患者が担ぎ込まれた。生き残った遊女・夕凪ことセツ（村上穂乃佳）を助けようと、りんと直美は奮闘する。

「廃娼運動」を記事にしている東京明光新報に協力を仰ぎに行ったりんは、新聞記事にしたいと言われて躊躇する。ことの次第を瑞穂屋で盗み聞きしていたシマケン（佐野晶哉）が勝手に記事にすると、世論は遊女の味方で、あこぎな遊郭は批判の的になる。この時代、市民にとって遊郭は見て見ぬふりの悪場所だったはずで、遊女をこきつかうような店で遊ぶのは粋じゃないと客が離れ、店が困ってセツを解放するという展開は極めておとぎ話的だ。ドラマのなかでもセツは、無理心中ではなく幼なじみとの悲恋に描かれ、それが同情を呼び好意的に見られる。悪く書かれなければ誰も迷惑はしないだろう。セツも「でもあの記事の中だけでも、一緒に死のうと思えるくらい好いた男と出会えたら、少しは救われるものさ」と問題視はしなかった。

第11週でたっぷり描かれるのは、廃娼運動の詳細でも、本来のテーマの看護婦のことでもなく、シマケンの作家としての迷いだ。彼が書きたい小説は採用されないが、簡単な取材を元に、創作を交えて書いた遊女の悲恋は読者に好評で、遊女に対する世論をも刺激した。編集長・綿貫（小松和重）からも高評価。続きを書いたらさらに好評となる。辛口の友人・太一（林裕太）までが絶賛する。

「新聞には、文字には、力がある」と信じるシマケン。自身の記事でそれを証明してみせたわけだが、あまりうれしくない。自分の本当に書きたいものは誰も振り向いてくれないからだ。こだわって書いたものは相手にされず、思い入れのないものがウケるのだからやりきれない。しかも、真実に創作を混ぜたものを大衆が信じ込むことが怖くなってしまう。「あれくらいの誇張は問題ない。名前も変え、嘘はついていない。社会に、遊郭の歪さを訴えることが肝要だ」と綿貫は言う。だが訴えたいことさえ伝われば、実在する人の真実は変えてしまっていいものだろうか。

この問題は、朝ドラでも常に問われていることではないだろうか。実在の著名人をモデル、あるいはモチーフにしてドラマを作るにあたり、名前を変えて、誇張して、記録のない部分を想像で膨らませる。『風、薫る』もまさにそのやり方で作られている。『明治のナイチンゲール 大関和物語』（田中ひかる著、中央公論新社）を原案にして、大関和をりんのモチーフに、鈴木雅を直美のモチーフにしながら、史実通りではなく、アレンジがされている。とりわけ鈴木雅は出自がまるで違っている。鈴木は士族の家柄で、英語はしかるべき学校で学んでいた。直美は遊女の子でみなしご。英語はできるが育ててもらった教会にいた外国人から自然に学んだものだ。まったく違う。

物語としては、お嬢様のふたりが主人公よりも、差異があるほうがいい。ひとりは士族出身のお嬢様でひとりは恵まれない境遇の人物のほうが世界観が広がるし、たくさんの視聴者の共感を得やすいだろう。ただ、こういうとき、まったくオリジナルの登場人物にするわけにはいかないものなのだろうか。原案にあるエピソードはいくつか使用したいと思うが、まったくのオリジナルにしたら逆に不誠実ということだろうか。

『あんぱん』はやなせたかしとその妻、『ばけばけ』は小泉八雲とその妻をモデルにして大胆に再構成した朝ドラだった。人物の名前は変えていたが、彼らが作った作品名は実際のまま。同番組の制作統括に聞くと、作品名は変えられないのだという。違う名前で少し違う生き方をしている人物が、私たちの知る『アンパンマン』や『怪談』を書くのだ。筆者はそれがいつも気になってしまう。『アンパンマン』も『怪談』も、ほんの少しでも違う道筋を生きた人には生み出せないと筆者は思う。

ほんの少しの経験の違いで、道は変わる。名前の違う、人生の違う人からはたぶん、パラレルな『アンパンマン』や『怪談』になる。アンパンがクリームパンになったり、怪談のニュアンスもきっと変わるだろう。それだけ作品とは繊細で深く重く、作家そのものだから。この考えはたぶん、作家・シマケンが本当にいたらわかってくれるはずだ。

結果ありきで、どんな道筋を通っても結果は同じというものではない。訴えたいこと、テーマのために、その人の人生を変えてしまうのはいいものだろうか。いや、アレンジしても、原案や資料などにアクセスするきっかけにはなっている。それを正当な理由にしているところはある気がする。

明治の新聞記事（ジャーナリズム）とはどういうものなのだろうと思って『幕末明治 新聞ことはじめ ジャーナリズムをつくった人びと』（奥武則著、朝日選書）という本を読んでみたりもした。新聞のことも、看護や廃娼運動と同じく、奥深い。日本の新聞の原型は江戸のかわら版にはじまり、日刊形式の新聞は明治時代に生まれた。最初はお金のある知的階級用の「大新聞」と大衆用の「小新聞」があり、後者には小説なども入っていた。やがて小新聞のほうが支持されて大と小の境はなくなっていく。大衆に、若者に、子どもに、読んでほしくて親しみやすさを加味する手法は昔からあったそうで、綿貫のようなやり方で、ずっとやってきて、令和のいまもそういうやり方が週刊誌やWEBメディアで当たり前に行われている。そういう現実があることを理解したうえで、それでいいのか、なぜそうなのかともやもやする。だから、シマケンが事実に創作を加えることに疑問を感じているところは好ましかった。

結果的にはシマケンの創作が加味された記事によって病院の評判も上がった。トレインドナースは役に立つ。そう考えた院長（筒井道隆）たちは、わざわざよその学校の生徒を研修に呼ばず、自分たちで看護婦の養成をはじめることを考え始める。第一期生が優秀だったら第二期生も、という話だったのに。

せっかく、りんも直美も2年間の学びのなかで、自分たちなりの「看護」とはどういうものか見つけてきたというのに。それこそ病院の裏側をシマケンは記事にして世の中に訴えてみたらいいのではないだろうか。（文＝木俣冬）