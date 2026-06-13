◇交流戦 ヤクルト4―2ソフトバンク（2026年6月12日 みずほペイペイD）

ヤクルトにとっても、塩見にとっても、忘れられない一日になったはずだ。33歳の誕生日に、連敗を7で止める決勝犠飛。「今日は凄い幸せな一日だった」と笑った。

グラウンドで迎えるバースデーをかみしめた。2度の左膝の手術など、度重なる故障に悩まされ、誕生日にプレーできたのは22年以来4年ぶり。その時も同じ福岡で、1点を先制した8回に試合を決定づける左越え2ランを放っていた。「野球選手として誕生日に試合ができるというのは本当にうれしい」。練習でナインから、第1打席では左翼席からバースデーソングでお祝いされ「たくさんの歓声をいただいて、感謝ですし、感動しました」と振り返った。

再現弾とはならずも、見事な働きだ。6回に2―2の同点に追いつき、なお1死満塁。経験豊富な右打者は「積極的にいきました」と、チャンスの鉄則である初球を振り抜いた。角度よく上がった打球は右中間フェンス手前で中堅・牧原大にジャンピングキャッチされた。「感触良かったけど、現実はそんなに甘くない」と苦笑いも決勝点が入った。4番で起用した池山監督も「誕生日にお祝いになって良かった」とうなずいた。

日本一を知る貴重な存在。開幕から快進撃も、若いチームは交流戦で苦しんだ。「連敗は絶対あるもの。流れを止められたのはチームとしていいこと」。セ・リーグ唯一の勝利で3位ながら首位・巨人に0・5差に迫った。「33歳も変わらず、パワフルに。そしてケガせずに頑張りたい」と宣言。苦しい時こそ頼れる塩見がいる。（小野寺 大）