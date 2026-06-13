北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、1次リーグB組で開催国のカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが対戦し、ボスニア・ヘルツェゴビナが1-0とリードして前半を折り返した。ファンからは「さすがイタリアに勝ったチーム」と唸る声が上がっている。

FIFAランクはカナダの30位に対し、64位のボスニア・ヘルツェゴビナ。しかも超アウェーの戦いとなったが、堅守をベースに渡り合った。前半21分には右CKから190センチのFWヨヴォ・ルキッチが頭で合わせて先制。そのままリードを保って前半を終えた。

X上には「ボスニア強いな」「ボスニア・ヘルツェゴビナのデカさ、相当武器になるな」「闘志で耐えてるボスニア」「ボスニア、試合巧者やわ こういうチームが決勝トーナメント行くんやな」「凄いぞボスニア！ いけるかもわからんね！」と驚きの声が上がった。

3大会ぶり2度目の出場となったボスニア・ヘルツェゴビナは欧州予選プレーオフでW杯4度優勝のイタリアを破っている。

それだけに「さすがイタリアに勝ったチーム」「カナダがホームの利を活かすかなって思ってたけど、ボスニアも流石イタリアを倒してきてるだけある」「イタリア好きとしてボスニア応援してる」などの声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）