◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

なすすべもなく完敗を喫した。巨人打線は西武投手陣の前に今季最少タイの２安打で無得点。竹丸の登板試合で２試合連続完封負けとなった。橋上秀樹監督代行（６０）は「２試合続けて援護なく、という感じで申し訳ない気持ちでいっぱいです」と悔しさをにじませた。好投のルーキーにまたも白星をつけられずチームは連敗。１２年ぶり交流戦優勝の可能性が消滅した。

相手先発は防御率１点台の高橋光。ダルベックの中前安打で作った初回２死一、三塁を逃すと、７回まで二塁を踏めず２０人連続無安打で計１０三振を奪われた。「なかなか糸口的なものも見つけられない状態でした。効果的な対策を立てられなかったのは竹丸にも申し訳なかった」。高橋光から打者２４人で外野に打球が飛んだのは４人だけ。８、９回も強力救援陣に抑えられ、終わってみれば１３Ｋだった。

６回の守備では無死一塁で、カナリオが初球を遊ゴロ。６―４―３の併殺と思われたが、遊撃・泉口がボールを握れず送球が遅れ、二塁でアウト１つしか取れなかった。続く滝沢の４球目、ヒットエンドランを読んで外角に外したが、岸田の二塁送球がワンバウンドの悪送球となり１死三塁。直後の５球目、左前適時打で０―２となった。「ちょっともったいなかった、防げる１点ではありました」。好調の西武は隙を逃してくれなかった。

仙台からの移動ゲーム。パ・リーグ首位の西武を相手に竹丸の２試合連続の快投は大きな収穫だった。「チーム打率も非常に高い西武打線を相手に堂々たる投球でしたので、だからこそ、もう少し援護して勝たせてあげたいと思います」と左腕をねぎらった。

交流戦９勝５敗２分けとなり残り２試合。「もうひと踏ん張りして、いい形で終われるように精いっぱい頑張りたい」と連勝でのカード勝ち越し締めに向けて切り替えた。（片岡 優帆）