いよいよ本格的なバイクシーズンが始まった！といえる5月中旬。バイクで出かける機会が増える一方で、「段差での突き上げが気になる」「コーナーで少し不安がある」「もっと乗り心地を良くしたい」と、愛車の足まわりについて気になることが出てくる季節でもある。

そんなライダーにこそ体験してほしいイベントが、Technix（テクニクス）本社（埼玉県春日部市）で開催された【テクニクス デモデー】だ。晴天に恵まれた当日は、受付開始前から来場するライダーの姿もあり、『今日は試乗希望者が多そうだぞ』という予感どおり、開始後も続々と来場者が訪れた。

【テクニクス デモデー】とは、イギリスの高性能サスペンション NITRON（ナイトロン）の国内唯一のサービスセンターでもある Technix（テクニクス）のプロ集団が、足まわりをセットアップしたバイクに“無料・予約不要”で乗れるというイベントだ。

スポーツ、ネイキッド、アドベンチャー、オフロード、モタード、レジャーバイクなど、サスペンションチューニングが施された幅広いカテゴリーのバイクに自由に乗れるだけでなく、スタッフからセットアップの狙いやポイントを直接聞けるのも大きな魅力である。

普段なんとなく乗っている自分のバイクでも、プロが仕上げた足まわりの車両に乗ることで、「乗り心地の良さとは何か」「安心して曲がれる感覚とは何か」に気付くことがある。その結果、自分のバイクに抱いていた違和感を改めて意識する人も少なくない。

まさに“乗って、聞いて、納得して帰れる”体験型のサスペンション講座。それが【テクニクス デモデー】なのである。

2026年は全6回の開催予定。今回はその第3回目のレポートだ。

リピーターが増える理由は「乗れば違いが分かる」から

テクニクスはサスペンションのプロショップ。

Technix（テクニクス）はイギリスの高性能サスペンション NITRON（ナイトロン） の国内唯一のオフィシャルサービスセンター。セットアップからオーバーホールまで幅広く対応している。

サスペンションの専門ショップと聞くと敷居が高いように思えるが、実は訪れるお客さんの多くは「街乗りライダー」だという。しかも一度、愛車のサスペンションチューンをしてもらった人は、バイクを乗り換えても再び相談に訪れるケースが多いという。

その理由のひとつが、テクニクス デモデーだ。プロがサスペンションチューニングを施したバイクに、公道で実際に乗ることができる。だからこそ、サスペンションを変えると何が変わるのかを、難しい説明ではなく“体感”として理解できるのだ。

2026年の3回目となる テクニクス デモ デー を見学し、参加者の声を集めてみることにした。

テクニクス デモ デー のスゴイ所のひとつは、参加料金無料・予約不要だということ。当日、会場となるテクニクス本社に来て受け付けを済ませれば、あとは空いている試乗車に自由に乗ることができる。

お勧めの試乗コースはあるけれど、基本的にルートも自由。また依頼すればテクニクスのスタッフが先導してくれるので、土地勘がない人でも安心してサスペンションの違いを体感できる。

Technix（テクニクス）はイギリスの高性能サスペンション NITRON（ナイトロン） の日本総代理店。セットアップからオーバーホールまで幅広く対応している。試乗会の日はノボリが目印となる。

用意された試乗車は、ロードスポーツモデルからアドベンチャー、オフロード、スクランブラー、レジャーバイクと幅広い。メーカーも国内外さまざまだ。

毎回新たに加わる試乗車も魅力！ 新しいサスチューンを目当てに来場するライダーも

2026年 3回目となるテクニクス デモ デーは5月17日（日）に開催。快晴だったこともあり、テクニクス本社には、受付開始前から続々とバイクが来場する。バイクが来るたびにテクニクスのスタッフさんが駐車場所に案内したり、受け付けをしたり。忙しく動いていた。

10時の受付開始前から試乗希望者が続々と集まる。地元の埼玉や近隣のみならず、静岡などけっこう遠方からの来場者もいた。

受け付けは誓約書に記入後、スタッフに注意事項を聞いて完了。もちろん転倒などによる破損は自己責任となるので気を付けたい。

あとはバイクを選んで自由に試乗してOK。台数制限もないので、複数のバイクに乗る人も多い。

仲間と一緒に来て乗り比べる人も。自分が所有しているバイクと同じ車種がなくても、同じカテゴリーのバイクであれば、フィーリングは十分に体感できる。

試乗から戻り「違うよなぁ」「ぜんぜん違う」と話す人も。やはり試乗して実感できることも多いのだ。

テクニクス デモ デーでは、毎回新しいコンセプトで足まわりをセットアップしたバイクを用意している。今回も新型となったカワサキ・Z900RSや、前後サスペンションをコンペティションモデル並みにグレードアップしたヤマハ・WR125R、今年の東京モーターサイクルショーで展示したホンダ・クロスカブ110、チューブレスホイールを装着しサスチューンを施したヤマハ・テネレ700などがあった。

ほかにもスズキ・DR-4SMや、ホンダ・CB1000Fなど、話題のモデルも多数。オフロードやアドベンチャーモデルなどは「欲しいけどシート高が高くて不安」という人がテクニクス デモ デーでローダウン仕様車に乗り、車両購入を決めたという話も聞く。やはりサスペンションチューニングは、試乗して体感するのが一番である。

自分のバイクをどのようにしていきたいか。サスペンションを変えるとバイクの乗り味や挙動はどう変わるのか。テクニクス デモ デーで体験してみてはいかがだろうか。。

サスチューンで乗り味はどう変わる？注目の試乗車をピックアップ！

テクニクス デモ デーでは、毎回数多くの試乗車を用意してくれるのだが、その中から、人気が高かったモデルを紹介しよう。

KAWASAKI Z900RS（2025）

リアにNITRONを装着し、新型Z900RSの乗り味を上質にアップグレード

【モディファイメニュー】

◆フロント：ノーマル

◆リア：NITRON R3 SHOCK ／価格：276,100円（税込）

リヤショックをNITRONサスペンションに変更。ノーマルとは一線を画した「上質な乗り心地」が体感できる。ターコイズカラーのスプリングとリザーバータンク＆プリロードアジャスターによってカスタム感もアップ！ 今回用意されたのは2025年モデルだが、最新の2026年式に対しても適合が確認されている。

Z900RS用として、ブラックボディ、DLCロッドの“ステルス”も注目アイテム。本体からスプリングに至るまで敢えて派手さを抑え、マシンに溶け込むステルス性を追求したスペシャルリヤショックだ。

KAWSAKI Z900RS /CAFE の全年式に対応。通常料金のまま、25mmのローダウン化もできる。

■NITRON MONO Shock Z900RS STEALTH R3 Series ／価格：29万5,900円（税込）

3way ダンピングアジャスター、油圧式プリロードアジャスター、DLCダンパーロッド搭載

■Z900RS STEALTH R1 Series ／価格：16万7,200円（税込）

1way ダンピングアジャスター、DLCダンパーロッド搭載、油圧式プリロードアジャスターはOP取付可（有料）

YAMAHA WR125R

本気で遊べる足まわりへ！街乗りからオフロードまで楽しめるサスチューン

【モディファイメニュー】

◆フロント：TRIC COMP KIT ／価格：10万7,800円（税込）

※組み込みには専門知識、工具が必要です

◆リア：TEC-5.2 Performance shock ／価格：13万5,300円（税込）

オフロードビギナーからベテランまで楽しめると、デビュー以来、高い人気を誇るWR125Rもテクニクス流にアップグレード。前後サスペンションをコンペティションモデル（競技用車）並にすることで、よりハードなオフロード走行が可能となっている。もちろん公道での乗り味も向上しているので、オーナーならずともぜひ一度乗ってもらいたい。

HONDA CT125ハンターカブ

新作TEC-7.1に注目！ハンターカブの走りを変えるサスペンションチューン

【モディファイメニュー】

◆フロント：TGR FORK SPRING KIT ／価格：1万3,200円（税込）

◆リア：TEC-7.1 REAR SHOCK ／価格：10万7,800円（税込）

今までの試乗会でも人気のモデル、CT125ハンターカブが内容を変えて登場。注目はまもなく発売予定の新製品・TEC-7.1 REAR SHOCK だ。ハンターカブの乗り味を大きく変え、可能性を高めてくれるサスペンションチューニングに、多くの人が興味を持っていた。

HONDA クロスカブ110

足まわりでここまで変わる？！相談者も多かった注目のカスタム仕様

【モディファイメニュー】

◆フロント：フロントフォークキット ／価格：14万8,500円（税込）

◆リア：TEC-7.1 REAR SHOCK ／価格：10万7,800円（税込）

※チューブレススポークホイール装着／価格：前後で9万9,000円（税込）

東京モーターサイクルショーで展示されていたクロスカブ110も試乗車になって登場。前後サスペンションを大幅にアップグレードしてある注目のマシンだ。このクラスの人気は高く、試乗時間中はずっと乗られているような状態。そして乗り味を確認したあと、具体的な金額や納期などを相談するライダーの姿も少なくないのだ。

YAMAHA テネレ700（2025）

日本の林道向けにチューニング！扱いやすさを高めた注目仕様

【モディファイメニュー】

◆前後リバルビング／価格：16万1,700円（税込）

※チューブレススポークホイール装着／価格：前後で29万7,000円（税込）

ビッグアドベンチャーモデルとして安定した人気を誇るテネレ700。過去にはローダウン仕様なども試乗会に登場したが、今回は日本の林道で日本人が乗ってベストな動きになるように前後サスペンションをチューニング。さらにチューブレスになるスポークホイールを装着するなど、注目ポイントが多数ある。

Technix Demo Day・2026年の開催スケジュールをご紹介

2026年も5回開催が予定されている『Technix Demo Day』。今後のスケジュールを紹介しよう。

2026年 Technix Demo Day 開催日

7月5日（日）／9月13日（日）／11月15日（日）

当日、試乗できる車両などはTechnixの公式ホームページで発表される。

サスペンションについて体感し、深く知ることができる貴重な試乗会にぜひ参加して、サスペンションの奥深さと可能性を知ってもらいたい。

明るいショールームには、NITRON製サスペンションやTGR製レーシングホイールなど、高品質なパーツが数多く並んでいる。これらを見て説明を聞くのも楽しい。

（編集協力：有限会社テクニクス）