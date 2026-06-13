森保ジャパンに激震が走った。日本サッカー協会は１１日、Ｗ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、けがのためチームを離脱すると発表。代わりにＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝が追加招集された。新主将にはＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が就任する。遠藤は自身のＳＮＳで代表引退を電撃表明した。１４日（日本時間１５日）の１次リーグＦ組・オランダとの初戦が目前に迫る中、チームは大きく揺れ動いた。

ボランチの遠藤に代わって招集されたのは、前線での起用が予想される町野だった。ボランチの本職は鎌田、佐野、田中の３人。

なぜボランチを呼ばないのか。手薄に見える選出に山本昌邦技術委員長は「皆さんが一番気になるご質問だと思う。ピッチ上の中身に関しては、次のチャンスがある時に監督に伺っていただければ」と言及を避けた。

優勝するには８試合を要する長期戦。１次リーグ初戦から第２戦は中５日、第２戦から第３戦は中４日と比較的余裕はあるが、負傷者や累積警告を考慮すると、やや不安に映る。ただ、森保監督は所属クラブでプレー経験のある瀬古、板倉の中盤起用プランを明かしており、瀬古はアイスランド戦で存在感を発揮。中盤での起用にめどが立ったとみられる。瀬古は遠藤の離脱を受けて「ちょっと明確になった」と、“ボランチ専任”への意識の変化を語った。